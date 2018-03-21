TIPKI BİR YILDIZIN İÇE GÖÇÜŞÜ GİBİ

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Geçici Koruma Altındaki Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Dün bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Vali Ali Kaban, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Bakan Danışmanı İsmail Güler, Bakanlık Müşaviri Haydar Şahin, UNİCEF Eğitim Bölge Başkanı BrendaHaiplik, UNİCEF Türkiye Temsilcisi PhilippeDuamella, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, 21 ilin İl Milli Eğitim müdürleri, daire başkanları, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra ilk konuşmayı Malatya İl Milli Eğitim Müdürü yaptı.

Malatya’nın bir irfan şehri olduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tatlı, Malatya’nın bir bilgi şehri olduğunu söyledi.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI AÇILDI

Hayat Boyu Öğrenme kapsamındaki kurslarda toplam bin 973 kursiyerin katıldığını dile getiren Tatlı, “İlimizde Bakanlığımıza bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları olmak üzere 239 okulda toplam 3 bin 814,Beydağı Geçici Eğitim Merkezinde ise bin 908 Suriyeli öğrenci öğrenim görmektedir. Suriye uyruklu öğrencilere yönelik olarak destekleme ve yetiştirme kursları açılmıştır.Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında ilimizde 15 okulda 656 Suriye uyruklu öğrenci eğitim verilmektedir destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 138 Suriye uyruklu öğrenci taşınmaktadır. Suriyeli mülteci misafirlerimizin kendilerini geliştirmeleri meslek edinmeleri ve Sosyal aktivitelere katılmaları amacıyla düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme kapsamındaki kurslarımıza toplam bin 973 kursiyer katılmıştır. Ayrıca yetişkinlerin Türkçe öğrenmeleri amacıyla açılan kurslara bin 492 kursiyer katılmış olup bu kurslarımız devam etmektedir” diye konuştu.

EN BÜYÜK 23. ÜLKESİ OLMA ÖZELLİĞİNİ ELDE EDECEKLER

Pek çok ülkenin acılar çektiğini belirten Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise, “Pek çok ülkelerin, pek çok milletlerin, büyük acılar çektiğini, büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu da hepimiz gözlemliyoruz. Bu kaynayışın, bu hareketliliğin paralelinde de getirmiş olduğu acılar, zulümler ve sıkıntılar ile birlikte, insanların çok büyük trajediyi de yaşamaları da bir hakikat. Dolayısıyla bugün yeryüzünde 60 milyon civarında göçmen insanın varlığının dile getirilmesi, dünya üzerinde eğer göçmenler bir yerde toplanacak olsalar, dünyanın en büyük 23. ülkesi olma özelliğini elde edecekler” dedi.

“Türkiye, deyim yerinde ise dünyanın merkezinde olan bir yerdedir” diyen Gül, “Öyle ki, 2-3 saatlik uçuşlarla 60’a yakın ülkeye çok rahat ulaşabilme imkanını yakalayan öyle bir konumda olan ülkedir. Ortadoğu coğrafyasında maalesef, meydana gelen hadiseler Ortadoğu genelinde Suriye üzerinde yaşanan haksızlıklar ve zulümler bizim ülkemize adım adım 2011 yılından itibaren ciddi manada bir göçmen nüfusunun göç etmesine neden oldu. Arzuya ve isteğe dayalı bir göç olmadığından dolayı, haliyle gelen insanlar çocuklar, kadınlar, yaşlılar başta olmak üzere bütün bu sıkıntıyı yaşayan insanlar, belki ömürleri boyunca unutamayacakları sıkıntıları da beraberinde getirip yaşamaya başladılar. Her zaman için mazlumun yanında olan, zalimin karşısında olan Türkiye Cumhuriyeti böylesine bir süreçte de Suriye’de yaşanan hadiseye ilgisiz kalmadı, zulümden kaçan herkese kucak açmak ve onlara yardımcı olmak gibi bir pozisyonu üstlenmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Hizmet açısından yeni bir dönüşüm olduğunu söyleyen Gül, “Bugün hem geçici eğitim merkezlerimizde, hem de örgün eğitim kapsamında okullarımızda altı yüz üç bin civarında öğrencimizin Suriyeli öğrencilerin eğitim ve öğretim imkanına sahip olduklarını görüyoruz” diye konuştu.

TIPKI BİR YILDIZIN İÇE GÖÇÜŞÜ GİBİ

Osmanlı tarihinin göçebelerin yerleştirilmesi tarihi olarak tanımlandığını ifade eden Vali Ali Kaban da, “Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde okuduğumuz yıllarda Prof. Sinan Akçıl Türk Siyasal tarihini anlatırken Osmanlı tarihini, göçebenin yerleştirilmesi tarihi olarak tanımlamıştı. İngiltere’de mastır yaparken konumuz özellikle güvenlik üzerine bir mastırdı. Konumuz yabancı düşmanlığı ve ırkçılık üzerine aldığımız derslerde yoğunlaştığımızda en dikkat çekici hususun benim şahsım açısından ki hala o kanaatteyim: Bir ülkedeki en büyük tehlike yabancı düşmanlığıdır. Oradan anlatılanlar ve yaşadıklarımız bunu doğrulamıştı. Tabi bir imparatorluk küçülmeye başlayınca 1699’u bunun başlangıç tarihi kabul edersek sürekli içe doğru göçmeye başlıyoruz. Tıpkı bir yıldızın içe göçüşü gibi. Aynı zamanda göç kelimesinin tam karşılığı olarak sürekli göçler yaşıyor” söylemlerini kullandı.

Sürekli göç aldıklarını söyleyen Vali Kaban, şunları dile getirdi:

“Oluşan göç oranı orantılığında bizimkinin yanında hiç sayılabilir. Biz sürekli göç alıyoruz. Ama baktığınızda milletimiz büyük bir hamiyetle, büyük bir himmetle bunu bir yabancı düşmanlığı değil bilakis bir misafirperverlik olarak algılıyor. Bu anlamda bu misafirperverlik sadece toplumun bir hissiyatı olarak değil aynı zamanda devlet sisteminin de bir yaklaşımı olarak işte bizi burada bir araya getirmiş bulunmakta. Olayın sadece ekonomik boyutta değil sosyo-psikolojik etkileri var.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi