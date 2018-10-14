Tıp öğrencileri beyaz önlüklerini giydi

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisinin ardından Prof. Dr. Mahmut Durmuş öğrencilere teşekkür belgesi verdi.

Tıp Fakültesini bu yıl kazanan öğrencilere Uyum Programı kapsamında Tıp Fakültesi Dekanlığı Gençlik Birimi sorumluları Psikolog Uygar Salman ve Öğr. Gör. Önder Uyanık tarafından planlanan Gençlik Kampının bu yıl ikincisi Malatya Arapgir ilçesi Kaya Arası Kanyonunda gerçekleştirildi. Bu programda gençlik kampının görüntüleri izletildi.

“KENDİNİZİ GELECEĞE HAZIRLAMANIZI AMAÇLIYORUZ”

Bu uzun yolda kolaylıklar ve başarılar dilediğini belirten Prof. Dr. Mahmut Durmuş, “Eğitim-Öğretim yılının başlangıcında sizlere önlük giydirerek hekimliğe aidiyet bilincinizin oluşmasını ve bu bilinçle kendinizi geleceğe hazırlamanızı amaçlıyoruz. Bu size hem motivasyon sağlayacak hem de hekimliğe uyumunuzu artıracaktır. Biz sizlere önlüklerinizi bembeyaz giydiriyoruz. Sizin de önlüklerinize yaşamınız boyunca leke sürdürmeyeceğinize inanıyoruz” diye konuştu.

“TIP FAKÜLTESİ 31’İNCİ YILINDA”

31’inci yılında artık oldukça tecrübeli bir fakülte olduklarını söyleyen Dekan Durmuş şöyle konuştu:

“İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hedefimiz, karşılaştığı sorunları çözebilen, bilgili, yeterli, dürüst, hem tıbbi hem de evrensel etik değerlere bağlı, öğrenmenin hayat boyu sürdüğüne inanan, insanlığa hizmeti amaç edinmiş, hastalara karşı saygılı, anlayışlı ve sorumlu, akılcı, yaratıcı, araştırmacı ve özgür düşünceye sahip yüksek nitelikli tıp doktorları yetiştirmektir.”

“YAKLAŞIK 650 AKADEMİK PERSONEL”

Öğrencilerin en iyi şekilde eğitim almaları için yeterli fiziki koşullara ve öğretim üyesi kadrosuna sahip olduklarını ifade eden Prof. Dr. Mahmut Durmuş, “Bugün 250 öğretim üyemiz, araştırma görevlilerimizle birlikte yaklaşık 650 akademik personelimiz var. Gelişmiş laboratuvarlarımız, amfilerimiz, çalışma salonlarımız, yüksek donanıma sahip hastanemiz öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmiş durumdadır. Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için eğitim ve öğretimini sürekli yenilemekte, günümüzün şartlarına göre en iyisini vermek için çalışmaktayız” ifadelerin kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı olan ayrıca Tıp Fakültemize başlayan 250 genç doktorumuza beyaz önlüklerini giydirmek için buradayız ve doktorlarımız ilk adımını burada atmış olacak. Bu zor ama çok kıymetli, onurlu, kutsal mesleğe başlamış olacaklar. Zaten en iyi tıp fakültesini kazanmakla bu mesleğe adım atmış oldular. Artık öğrencilerimize beyaz önlüklerini giydirerek çalışma vakti olduğunu söyleyeceğiz. Ayrıca tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Asıl mutfaktaki gizli kahramanlar onlar.”

Rektör Kızılay öğrencilere kamp yapmanın faydalarını anlatarak, “Yılda bir kez kampta bir araya gelmeniz tıbbın stresini atarak hem orada ilk yardım eğitimini almanız hem de tabiatla iç içe olmanız rahat ve ferah bir ortamda yılın yorgunluğunu atmanızın için çok faydalı olacağına inanıyorum. Bunu her yıl yapsak 6 yılda altı kez yapmış oluruz sizde bu kampla dinlenmiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

Üniversiteye giriş başarı sıralamasında fakülteye birincilikle giren Nuray Yücel’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, fakülteye ikincilikle giren Halegül Özcan’a Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, fakülteye üçüncülükle giren Elif İrem Örüm’e Dönem 1 Koordinatörü Prof. Dr. Erkan Pehlivan beyaz önlüklerini giydirdi.

Fakülte öğretim üyelerinin de bu yıl kazanan öğrencilere beyaz önlük giydirmesinin ardından Prof. Dr. Gülsen Güneş’in İnönü Üniversitesi Tıbbiyeli Andı’nı okutmasıyla program sona erdi. (Haber Merkezi-İNÜHABER)