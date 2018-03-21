Malatya Ticaret Odası (MTSO) Başkanı ve aynı zamanda başkan adayı olan Hasan Hüseyin Erkoç, dün BUSABAH gazetesini ziyaret ederek, İmtiyaz Sahibi Memet Bozkurtoğlu ve gazete çalışanlarıyla bir araya geldi. 1 Nisan’da yapılacak olan MTSO seçimindeki çalışmaları hakkında bilgiler veren ve seçimi kazanması halinde Malatya için neler yapacağını anlatan Başkan Erkoç, önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Memet Bozkurtoğlu, Ticaret ve Sanayi Odası’nın Malatya ticareti için çok önemli olduğunu söyledi.

ERKOÇ’UN BUNU SÖYLEMESİ DE BİZİ MUTLU ETTİ

Yarışın kurallar çerçevesinde devam etmesinin çok önemli olduğunu belirten Bozkurtoğlu, “Sayın Erkoç centilmence bir yarış olmasını temenni etti. Başkan adaylarında bunu bekliyorduk. Sayın Erkoç’un bunu söylemesi de bizi mutlu etti. Yarış bittikten sonra herkesin birbiriyle ticaret yapağı bir gerçek. Yarışın yarış kuralları çerçevesinde devam etmesi çok önemli. Bu seçimlerde biz de bunu görüyoruz” diye konuştu.

Daha sonra söz alan MTSO Başkanı ve adayı Hasan Hüseyin Erkoç ise, oda seçiminin 1 Nisan’da yapılacağını hatırlattı.

TİCARİ İLİŞKİLER DEVAM EDECEK

Seçimin 2 aşamalı olacağını dile getiren Erkoç, “Seçimlerin Malatya iş dünyasına yakışır bir şekilde tamamlanmasını ve seçim bittikten sonra rakip olan arkadaşlarımızla yine dostluk içerisinde ticari ilişkiler devam edecek. İş dünyası her zaman seçimini çok güzel bir ortamda gerçekleştirir, iş dünyasının vereceği karara da sonu kadar saygılıyız. O noktada bir sıkıntımız, bir endişemiz yoktur. Öncelikle bu süreçte herkesin diline dikkat etmesi gerekir. Kimse kimseyi incitmeden bu sürece katkı sağlaması gerekir. Neticesinde bir oda seçimi, organ seçimi. 2 aşamalı bir seçim olacak. Yine herkes ticaretini yapacak, birbirleriyle olan 2’li ilişkilerine devam edecek. Onun için sözlerimize dikkat etmemiz gerekir” diye konuştu.

BİZİM YAPTIKLARIMIZ ORTADA

Yeniden seçimlerde galip çıkması halinde ne gibi çalışmalarda bulunacağını ifade eden Erkoç, şunları kaydetti:

“Burada gerçekçi olmak gerekiyor. Ticaret ve Sanayi Odası’nın yapısını bilmeyenler için ifade edeyim. Ticaret ve Sanayi Odası temsil ve rica makamıdır. İcra makamı değildir. Öncelikle bunun bilinmesi gerekiyor. Temsil ve rica noktasında da eksik bir şey bıraktığımızın kanaatinde değilim. Elimden geldiğince, görevde bulunduğum süre içerisinde de hem temsilde hem de ricada, ikili ilişkileri en üst noktada tutma gayreti içerisinde bulunduk. Bazı şeyleri 2’li ilişkilerle çözme noktasında da gayretlerimiz oldu. Ama Ticaret ve Sanayi Odasının aslı görevi ticaretçi ve sanayicinin ufkunu açabilecek, şehrin ekonomisine, sanayisine, ticaretine katkı sunacak altyapıyı oluşturmaktır. Burada da Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizim yaptıklarımız ortada. 2. Organize Sanayi Bölgesi’yle, 3. Organize Sanayi Bölgesi yine hizmet binasının çok dar bir alanda, fiziki alanda 14 bin metre karelik bir alana taşımış olmamız, geniş fiziki mekanlara sahip olmamız ve 10 yıla aşkın bir süredir de akreditebir Odayız. 3 yılda bir bağımsız bir kuruluş tarafından denetleniyoruz. Hedefimiz Malatya’nın ticaretinin, sanayisinin altyapısını geliştirmek adına ciddi gayretlerimiz var. Yine önemsediğimiz bir nokta Malatya’ya hizmet ancak Malatya’daki idarecileri atanmış ve seçilmişlerle, ortak bir akılla Malatya’yı idare etmek. Bu ticaretin gelişmesinde de, yerel yönetimlerde de, Malatya’nın sorunlarının tespitinde ve çözümünde de bu önemli. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası bundan sonra da üzerine düşen görevi yerine getirecektir.”

ENDİŞEMİZ YOK!

Genç ve tecrübeyi buluşturduklarını dile getiren Erkoç, “Biz genç ve yaşlıları bir arada buluşturuyoruz, karma yapıyoruz. Bizim gençlere de ihtiyacımız var. Meclis üyelerimizin büyük bir çoğunluğu genç arkadaşlarımız. Bunun yanı sıra tecrübe noktasında yıllarını veren isimlere de ihtiyacımız var. Tecrübe ve gençleri buluşturacağız. Bu noktada gayret sarf ediyoruz. Esnafımız, iş dünyamız bu seçimde tercihi yapacaktır. Yapılacak tercih de başımızın üstünde yeri vardır. Onun için bir endişemiz yok. Karar ne olursa olsun buna saygı duymak gerekir. Hedefimiz Malatya’yı daha ileriye taşımak. 3. Organize Sanayi Bölgesi’ne yeni yatırımcıları yeni projelerle Malatya’ya çekip, Malatya’yı sanayileştirme noktasında büyütmek en büyük hedefimiz, en büyük arzumuz. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlarına önem veriyoruz. İçeride ve dışarıdaki fuarlara destek olmak adına öncülük yapmak düşüncesindeyiz” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi