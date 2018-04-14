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Ticaret Borsasında yönetim belirlendi

Geçtiğimiz hafta yapılan Malatya Ticaret Borsası Seçimleri sonrası bugün toplanan meclis üyeleri yönetim kurulunu belirledi. Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ramazan Özcan, var olan sorunların çözümü için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Ticaret Borsasında yönetim belirlendi

Geçtiğimiz hafta yapılan Malatya Ticaret Borsası Seçimleri sonrası bugün toplanan meclis üyeleri yönetim kurulunu belirledi. Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ramazan Özcan, var olan sorunların çözümü için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 14:01
Ticaret Borsasında yönetim belirlendi

6 Nisan Cuma günü yapılan Malatya Ticaret Borsası seçimlerinde, Ramazan Özcan’ın listesi büyük çoğunlukla seçimi kazanmıştı. Seçimlerin ardından bugün toplanan yeni meclis üyeleri yönetim kurulu, disiplin kurulu ve üst kurul delegelerini belirledi.

Yapılan seçimde Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilen Ramazan Özcan, üyelere teşekkür ederek, seçimlerin herkese hayırlar getirmesini temenni etti. Oda olarak sorunlarının olduğunu, ancak bunun karşısında sorumluluklarının da bulunduğunu belirten Özcan, “Bu düstur ile ülkemizin, memleketimizin içinde bulunduğu tüm sıkıntıların hepsini göz önüne alarak Ticaret Borsası olarak borsamızın mevcut üye kapasitesini arttırmak için yoğun bir gayret içerisine gireceğiz. Üyelerimizin sıkıntılarını yakinen takip edip çözmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Sorunların hepsinin çözülecek durumda olduğunu da dile getiren Özcan, “Gerek mecliste, gerekse yönetim kurulunun alacağı kararlar ile bu problemleri çözeceğiz. Yine bu sorunları gerek siyasi iradeye taşıyarak, gerekse yerel yöneticilerle bunu paylaşıp çözümü için bir gayret göstereceğiz inşallah” ifadelerine yer verdi.

Borsa meclis üyelerinin de bu sorunların çözümü noktasında üzerlerine düşen görevleri yerine getireceğinden kuşkusunun olmadığını belirten Özcan, “Kısa vadede çözülecek sorunları önce ele alarak çözüme kavuşturacağız. Uzun vadede yer alan sorunları için ise planlamalar yapacağız. Bu planlamaları da zamana yayıp inşallah bu dönem içerisinde çözüme kavuşturacağız. Malatya Ticaret Borsasının ve tarım sektörünün sıkıntılarını çözmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

Özcan, önümüzdeki hafta da meclisin en yaşı üye başkanlığında toplanacağını ve yapılacak seçimle meclis başkanı ve vekilini seçeceğini de söyledi.

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Ramazan ÖzcanMalatya Ticaret Borsası Seçim
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