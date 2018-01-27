Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
kapalı
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
120702
ALTIN
163.055
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3128
EURO
4.6608

Ticaret Borsası Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı 

Malatya Ticaret Borsası’nın (MTB) Ocak ayı Meclis Toplantısı yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Ticaret Borsası Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı 

Malatya Ticaret Borsası’nın (MTB) Ocak ayı Meclis Toplantısı yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 13:40
Ticaret Borsası Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı 

Ticaret Borsası hizmet binasında, Meclis Başkan Mehmet Akif Baştürk başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, akreditasyon sistemi için başvurularının kabul edildiğini Malatya ticaret borsasının 115 borsa içerisinde 5 yıldızlı borsalar arasında yer aldığını belirterek,” Malatya ticaret borsası artık dünyanın sayılı borsaları ile yani Paris borsasıyla, Londra borsasıyla, Hamburg borsasıyla yapılacak olan bütün işlemleri yapma hakkı elde edilen bir akreditasyon sistemi. İlimiz için, ülkemiz, için hayırlı olsun Malatya’ya yakışır bir borsa hizmeti vereceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.
Lisanslı depoculuk hakkında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Özbey, "Uzun aylarda beri beklediğimiz lisanslı depoculuğun şu anda sözleşme aşamasına getirdik. Bunda sonra yer tespitti ve akabinde temel atıp Malatya’ya lisanslı depoculuğu kazandıracağımızı müjdelemek istiyorum. Yakında sözleşmesini Malatya ticaret borsası kalkınama bakanlığı arasında imzalanacak” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MALATYA TİCARET BORSASIMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MALATYA 6. BÖLGEDE...
MALATYA 6. BÖLGEDE...
KAR KALINLIĞININ 1 METREYİ BULDUĞU YERLER VAR!
KAR KALINLIĞININ 1 METREYİ BULDUĞU YERLER VAR!
MAHTAP 40 bin üyesiyle harekat için hazır
MAHTAP 40 bin üyesiyle harekat için hazır

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim