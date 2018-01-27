Ticaret Borsası Eylül ayı Meclis toplantısı yapıldı 

Ticaret Borsası hizmet binasında, Meclis Başkan Mehmet Akif Baştürk başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısında konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, akreditasyon sistemi için başvurularının kabul edildiğini Malatya ticaret borsasının 115 borsa içerisinde 5 yıldızlı borsalar arasında yer aldığını belirterek,” Malatya ticaret borsası artık dünyanın sayılı borsaları ile yani Paris borsasıyla, Londra borsasıyla, Hamburg borsasıyla yapılacak olan bütün işlemleri yapma hakkı elde edilen bir akreditasyon sistemi. İlimiz için, ülkemiz, için hayırlı olsun Malatya’ya yakışır bir borsa hizmeti vereceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Lisanslı depoculuk hakkında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Özbey, "Uzun aylarda beri beklediğimiz lisanslı depoculuğun şu anda sözleşme aşamasına getirdik. Bunda sonra yer tespitti ve akabinde temel atıp Malatya’ya lisanslı depoculuğu kazandıracağımızı müjdelemek istiyorum. Yakında sözleşmesini Malatya ticaret borsası kalkınama bakanlığı arasında imzalanacak” diye konuştu.