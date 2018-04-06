TİCARET BORSASI BAŞKANINI SEÇMEK İÇİN SANDIK BAŞINDA...

Bu gün Sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında oy verme işlemİ devam edecek.600 üyenin oy kullanmasının beklendiği seçimde mevcut Başkan Gürsel Özbey ve Ramazan Özcan yarışıyor.(busabahmalatya.com)
Son Güncelleme: 06.04.2018 11:30
Malatya Ticaret Borsasında seçim heyecanı yaşanıyor. Oy verme işlemi sabah saatleri itibariyle başladı. Seçimde mevcut Başkan Gürsel Özbey ve Ramazan Özcan yarışıyor.
Bu gün Sabah 09.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında oy verme işlemİ devam edecek.600 üyenin oy kullanmasının beklendiği seçimde mevcut Başkan Gürsel Özbey ve Ramazan Özcan yarışıyor.(busabahmalatya.com)