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“TERÖRÜ HERKESİN LANETLEMESİ GEREKİR”

Terör saldırısı sonucu şehit düşen Malatyalı Miraç Gürhan için taziye mesajı yayınlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, saldırıyı kınadığını kaydetti. Milletvekili Ağbaba, “Terörü herkesin lanetlemesi ve mesafe koyması gerekir. Bugüne kadar her platformda teröre karşı olduğumuzu dile getirdik” dedi.

“TERÖRÜ HERKESİN LANETLEMESİ GEREKİR”

Terör saldırısı sonucu şehit düşen Malatyalı Miraç Gürhan için taziye mesajı yayınlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, saldırıyı kınadığını kaydetti. Milletvekili Ağbaba, “Terörü herkesin lanetlemesi ve mesafe koyması gerekir. Bugüne kadar her platformda teröre karşı olduğumuzu dile getirdik” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Şubat 2018 Cuma 12:20
“TERÖRÜ HERKESİN LANETLEMESİ GEREKİR”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hakkari’de gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu şehit düşen Malatyalı Miraç Gürhan için taziye mesajı yayınladı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce askeri üs bölgesine yapılan hain saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın şehit düştüğü haberini üzüntü ile öğrendiğini dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve sağduyuya ihtiyaç duyulan bu günlerde yapılan hain saldırıları bir kez daha kınadığını söyledi.

TERÖRE KARŞI OLDUĞUMUZU DİLE GETİRDİK

 Mesajında terörün herkes tarafından lanetlenmesi gerektiğini ifade eden Ağbaba, şunları kaydetti:

“Terörü herkesin lanetlemesi ve mesafe koyması gerekir. Bugüne kadar her platformda teröre karşı olduğumuzu dile getirdik.  Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terör kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin karşı çıkacağımızı belirtiyor, Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.” Bülten - busabahmalatya.com

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Malatyalı Miraç GürhanŞEHİTMalatyaCHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
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