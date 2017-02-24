24 Şubat 2017 Cuma

Terör gazisi yeni evine kavuştu

Darende Belediyesi ve Darende Kaymakamlığı’nın desteğiyle terör gazisi Kürşat Özden’e yeni ev yaptırıldı.

24 Şubat 2017 Cuma 10:45
Terör gazisi yeni evine kavuştu

  Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Bitlis’te terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlar sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir ayağını kaybeden gazi Kürşat Özden’i yeni evinde ziyaret etti. Gazi Kürşat Özden’in, Doğanşehir Kaymakamlığı ve Belediyesi’nin desteğiyle yeni yapılan evine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Eser, kendisine halı hediye etti.

HAİNLER AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR
  Başkan Eser, gazinin yeni evinin hayırlı olmasını temenni ederek, “Allah sizlerden bin kere razı olsun. Sizin gibi Kürşatlar olmasaydı, bizler buralarda rahat edemezdik. Balaban'da, böyle rahat bir kahvelerimizi içemezdik. Kürşat kardeşimiz gibi kahramanlar lanet teröre karşı vatanı savunurken, bizler burada sıcak çorbamızı içiyorduk. Mehmetçiklerimizin sayesinde, biz burada rahat uyuyorduk. Kürşat kardeşimiz görevini yaparken, hain saldırıya uğradı ve bir bacağını kaybetti. Şimdi görev sırası bize düştü, gazimize gerekli desteği ve yardımı yapmak zorundayız. Bunun yanında huzurunu da, sağlamak zorundayız. Bizim devletimiz güçlü, milletimiz duyarlı, birlik ve beraberlik içindeyiz, bu cennet vatanı birlikte koruyacağız. Bu cennet vatanın yaşaması için bedel ne ise ödeyeceğiz. Bizler bu birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürede hainler amaçlarına ulaşamayacaklar” diye konuştu.

ACISI BİRAZ OLSUN UNUTULACAK
  Gazi Kürşat Özden ise kendilerine destek veren Darende Kaymakamlığı ve Darende Belediye Başkanlığı’na teşekkür ederek, “Eski evimiz oturulmaz haldeydi, eski evimiz yıkarak yerine yenisi yapıldı. Yetkililerin duyarlılığı sayesinde ailem artık sıcak ve huzur içinde yaşayacak ve acısı biraz olsun unutulacak" şeklinde konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah HaberMalatya HaberMalatyaGÜNDEMGündem HaberSon DakikaGünlük HaberHaberMalatyaMobil HaberHaberlerBaşkanIlçeHaberYerel HaberGüncel HaberFlash HaberSporSpor Haber

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    banner5
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya