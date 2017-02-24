Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Bitlis’te terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlar sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir ayağını kaybeden gazi Kürşat Özden’i yeni evinde ziyaret etti. Gazi Kürşat Özden’in, Doğanşehir Kaymakamlığı ve Belediyesi’nin desteğiyle yeni yapılan evine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Eser, kendisine halı hediye etti.

HAİNLER AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR

Başkan Eser, gazinin yeni evinin hayırlı olmasını temenni ederek, “Allah sizlerden bin kere razı olsun. Sizin gibi Kürşatlar olmasaydı, bizler buralarda rahat edemezdik. Balaban'da, böyle rahat bir kahvelerimizi içemezdik. Kürşat kardeşimiz gibi kahramanlar lanet teröre karşı vatanı savunurken, bizler burada sıcak çorbamızı içiyorduk. Mehmetçiklerimizin sayesinde, biz burada rahat uyuyorduk. Kürşat kardeşimiz görevini yaparken, hain saldırıya uğradı ve bir bacağını kaybetti. Şimdi görev sırası bize düştü, gazimize gerekli desteği ve yardımı yapmak zorundayız. Bunun yanında huzurunu da, sağlamak zorundayız. Bizim devletimiz güçlü, milletimiz duyarlı, birlik ve beraberlik içindeyiz, bu cennet vatanı birlikte koruyacağız. Bu cennet vatanın yaşaması için bedel ne ise ödeyeceğiz. Bizler bu birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürede hainler amaçlarına ulaşamayacaklar” diye konuştu.

ACISI BİRAZ OLSUN UNUTULACAK

Gazi Kürşat Özden ise kendilerine destek veren Darende Kaymakamlığı ve Darende Belediye Başkanlığı’na teşekkür ederek, “Eski evimiz oturulmaz haldeydi, eski evimiz yıkarak yerine yenisi yapıldı. Yetkililerin duyarlılığı sayesinde ailem artık sıcak ve huzur içinde yaşayacak ve acısı biraz olsun unutulacak" şeklinde konuştu.

İHA