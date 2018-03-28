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TERMİNAL BİNASI PROJESİ İHALEYE ÇIKIYOR

Pütürge Belediyesi’nin kardeş ilçesi İstanbul Esenler Belediyesi arasındaki ortak çalışmalardan biri olan terminal projesi için bugün önemli bir adım daha atıldı.

TERMİNAL BİNASI PROJESİ İHALEYE ÇIKIYOR

Pütürge Belediyesi’nin kardeş ilçesi İstanbul Esenler Belediyesi arasındaki ortak çalışmalardan biri olan terminal projesi için bugün önemli bir adım daha atıldı.

28 Mart 2018 Çarşamba 18:37
TERMİNAL BİNASI PROJESİ İHALEYE ÇIKIYOR

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat ile beraberindeki heyet Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu ziyaret etti. Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş da hazır bulundu. Esenler Belediyesi'nin Pütürge'ye desteğinden dolayı teşekkür eden Mehmet Polat, “İstanbul'daki Malatyalıların yoğun olarak yaşadıkları Esenler, bizim için kardeş ilçe olarak da ayrı bir öneme sahiptir. Başta sayın başkanımız olmak üzere Esenler Belediyesi çalışanlarının desteğini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Pütürgemize yeni bir terminal binası yapmak için bir proje hazırladık. Bu projemizi kendilerine sunmaya geldik” ifadelerini kullandı. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kardeş ilçemize elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Başkanımız ve beraberindeki heyetin ziyaretinin bizim için ayrı bir önemi var. Yapacağımız her türlü işbirliğinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Görüşme sonrasında, Esenler Belediyesi'nin Pütürge'ye yapacağı Esenler Pütürge Otogar Projesi'nin planları Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş'a teslim edildi.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 28.03.2018 18:39
Anahtar Kelimeler:
BusabahmalatyaMehmet PolatTerminal ProjesiPütürge Belediyesi
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