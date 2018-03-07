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TERCİHLER 8-16 MART'TA BAŞLIYOR

Kamu kurum ve kuruluşlarınca 2 bin 500 engelli memur alımı için tercihler 8-16 Mart'ta başlıyor.

TERCİHLER 8-16 MART'TA BAŞLIYOR

Kamu kurum ve kuruluşlarınca 2 bin 500 engelli memur alımı için tercihler 8-16 Mart'ta başlıyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Mart 2018 Çarşamba 12:45
TERCİHLER 8-16 MART'TA BAŞLIYOR

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Başbakanı Binali Yıldırım ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından 2018 yılının ilk çeyreğinde 2 bin 500 engelli memur alımının gerçekleştirileceğinin duyurulmasının ardından Bakanlık alım için tarihi açıkladı. Engelli memur adaylarının tercih başvuruları 8 Mart 2018 Perşembe günü başlayacak. Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel alımı amacıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirilen kadrolar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Nitelik Kod Kılavuzu, İdari Yargı Kararları ve ilgili mevzuata uygunluk açısından incelenerek, engelli memur yerleştirmelerine ilişkin Tercih Kılavuzuyla yayımlanmak üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına gönderildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Bu çerçevede kurumların talepleri doğrultusunda ilkokul/ilköğretim/ortaokul düzeyinden 329, ortaöğretim (lise) düzeyinden 540, önlisans düzeyinden 531 ve lisans düzeyinden bin 100 olmak üzere toplam 2 bin 500 kadro ilan edilmek ve adayların tercihleri alınmak üzere ÖSYM Başkanlığına iletildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Adaylarımız, 2016 yılı EKPSS sonuçları ile kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini 8-16 Mart 2018 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabileceklerdir" denildi. busabahmalatya.com

İHA

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Kamu Kurum TercihEngelli Memur Alım8 Mart
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