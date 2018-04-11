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TEPEHAN VE ARGUÇAY’A İÇME SUYU HATTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü,Pütürge ilçesi Tepehan ve Arguçay mahallelerinde 8 bin metrelik içmesuyu hattı inşa ediyor.

TEPEHAN VE ARGUÇAY’A İÇME SUYU HATTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü,Pütürge ilçesi Tepehan ve Arguçay mahallelerinde 8 bin metrelik içmesuyu hattı inşa ediyor.

11 Nisan 2018 Çarşamba 12:01
TEPEHAN VE ARGUÇAY’A İÇME SUYU HATTI

Tepehan Muhtarı Ekrem Şenatlı, “Tepehan ve Arguçay mahallelerimizin suyu çok yetersizdi. Şu anda 8 bin metrelik içmesuyu şebeke hattı yapılıyor. Bunun yanı sıra 2 adet su deposu yapılacak. Bu çalışmalar yapıldığı takdirde Arguçay rahatlayacak” diyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir’e teşekkür etti.

Malatya’nın altyapısını güçlendirmek, modern bir yapı oluşturmak için çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, şehrin en ücra noktalarına ulaşarak çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Şehrimizin merkez ve 11 ilçesinde çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ulaşamadığımız ilçe, mahalle, mezra kalmaması için titiz çalışmalar yapıyoruz.  Pütürge ilçemizin merkezindeki altyapı çalışmalarımızı tamamlamıştık. Pütürge genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız kapsamında Tepehan ve Arguçay mahallelerinde 8 bin metrelik içmesuyu hattı inşa ediyoruz. Çalışmalarımızla mahallelerimiz için 2 adet su deposu inşa edeceğiz. Arguçay Mahallemizin arazi şartları çok çetin. Bu zorlu şartlara rağmen ekip arkadaşlarımız dağ, tepe ayrımı yapmaksızın, Arguçay’a temiz içmesuyu ulaştırmak için çalışmalar gerçekleştiriyor. Malatya genelinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.(Bülten)busabahmalatya.com 

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