TEMELİ AĞUSTOSTA ATILACAK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık eski devlet hastanesi ile ilgili bilgi paylaştı. Milletvekili Çalık, “Battalgazi Devlet Hastanemizin ihalesi 1 Temmuz’da yapılacak. Ağustos ayı gibi de inşallah temelini atmış olacağız” dedi.

Malatya İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaretinde yaptıkları toplantıdan sonra konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya’daki sağlık yatırımlarının yüz aklarından birisi olduğunu ifade etti. Aile hekimliği konusundaki yeni gelişmeyi de açıklayan Çalık, “Malatya özelikle aile hekimliği konusunda pilot il çalışması gerçekleştirecek. 3 Pilot ilden bir tanesi Malatya. Bir aile hekiminin başına 2 bin kişi düşecek şekilde doktor ve personel artımına gidilecek” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve yanındakiler dün Malatya İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, bir toplantı gerçekleştirdiler. Malatya’da sağlık alanında yapılan yatırımların değerlendirildiği toplantı sonunda ilk konuşmayı Malatya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli yaptı.

Doç. Dr. Bentli, bugün Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a yeni yapılanmaları ve çalışmalarından bahsettiklerini belirterek, yeni başladıkları ekip arkadaşlarını tanıştırdıklarını söyledi.

ÖNEMLİ ATILIMLAR YAPILDI

Sağlıkta çok önemli atılımların yapıldığını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Çakır, “Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri de, insanların sağlık alanında almış oldukları hizmetlerdeki memnuniyetleridir. Bu alanda gerçekten ülkemizde özellikle son dönemde, Hükûmetimizin yapmış olduğu büyük yatırımlarla, düzenleme ve yapılanmalarla sağlıkta çok önemli atılımlar yapıldı. Malatya’da ki sağlık sektörümüzde gerçekten fiziki yapılanmalarla birlikte Türkiye ortalamasının daha üzerinde hizmet vermekte. Malatya’yı daha ileri noktalara taşımak, bölgeye hitap edebilen bir merkeze dönüştürmek amaçlardan bir tanesi. Bizlerde yerel yöneticiler olarak, hastanelerin yerlerinin yapılacak olana alanları ile ilgili her türlü imar düzenlemeleri ve çalışmalarını da yapıyoruz” diye konuştu.

MALATYA SAĞLIK TURİZMİNİN BAŞKENTİ OLMALI

Toplantıda sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımları değerlendirme imkanı bulduklarını kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Bugün Malatya’mızın sağlık camiasının kıymetli yöneticilerini, değerli Sağlık İl Müdürümüzü ve ekibini ziyaret ettik. Malatya sağlık turizminin başkenti olmalı demiştik, 2023 hedeflerine giderken de sağlık turizminin başkenti olacak Malatya ile ilgili yatırımları değerlendirme imkanına sahip olduk. Malatya’mızdaki sağlık yatırımlarımız bizim yüz aklarımızdan bir tanesi. Yapmış olduğumuz Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Darende, Hekimhan, Arapgir, Yazıhan, Doğanşehir, Pütürge, Akçadağ hastaneleri. Ağız Diş Sağlığı ve aile diş sağlık merkezleri ile 112 komuta merkezlerimiz, Karaciğer Nakil Hastanemiz, yeni temellini attığımız Onkoloji Hastanemizi kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz. Yaptığımız yatırımlar gibi şu an devam eden yatırımlarımız ve yapacağımız yatırımlarımız var” söylemlerini kullandı.

RAKAMLARLA BİLE KIYAS ETMİYORUZ

Çalık, “Malatya’nın sağlık turizminin başkenti olması için elimizden gele çabayı sarf ediyoruz. Karaciğer Nakil Hastanesi bu anlamda dünyanın tek merkezi, Onkoloji Hastanesi bölgenin tek merkezi olacak. Turgut Özal Tıp Merkezimiz Malatya’daki sağlığın lokomotifi. Sağlık Bakanlığımızın Malatya’da görev yapan, yaklaşık 12 bin civarındaki sağlık çalışanlarımız ile birlikte vermiş oldukları hizmet bizim yüzümüzün akı. Sağlıktaki memnuniyet oranı 2002 Türkiye’sindeki rakamları, bugünkü rakamlarla bile kıyas etmiyoruz. Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin temeli atıldı, yaklaşık yüzde 45 oranında inşaatı devam etmekte” dedi.

30 MAYIS İTİBARİ İLE İHALESİNİ YAPACAĞIZ

Battalgazi Devlet Hastanesi’yle ilgili bilgiler de veren Çalık, “Bununla birlikte fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezimiz, kamu özel ortaklık çerçevesinde yapılacak. Nasip olursa Haziran gibi İnşaat çalışmalarına başlanacak. Aynı zamanda ilçelerimizde hastane olmayan yerlerimiz vardı. Kuluncak’ta bir entegre hastane için 13 Mart 2018’de ihalesi yapıldı. Doğanşehir’e 100 yataklı bir hastanemizi kazandırmak için 30 Mayıs itibari ile ihalesini yapacağız. Doğanyol’umuzda hastanemiz yoktu, Allah nasip ederse Doğanyola’da 10 yataklı bir entegre hastane yapacağız; başladı ve yatırım programına alındılar. Aynı zamanda Yeşilyurt’taki 75 yataklı hastanemize ek olarak yapmış olduğumuz hastanemizde yüzde 90 oranında tamamlandı. Battalgazi Devlet Hastanemizin ihalesi de 300 yataklı olarak 1 Temmuz’da yapılacak. Ağustos ayı gibi de inşallah temelini atmış olacağız” diye konuştu. 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi için önce mart, sonra nisan ayına kadar ihale sürecinin bitmesi bekleniyordu. Bu anlamda konuyla ilgili son açıklama Çalık’tan geldi.

ŞİKAYETLERİ BİLİYORUZ

Sağlık Bakanlığından taleplerinin devam edeceğini ifade eden Çalık, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bağımlılıkla mücadele konusunda bir merkezin kurulması gerektiğini daha öncede konuşmuştuk. Bu merkezin kurulması ve beraberinde bir rehabilitasyon merkezinin konusunda Sağlık İl Müdürümüz ve ekibi çalışmaları başlatmış vaziyetteler. Yerlerini çözdüğümüz andan itibaren de, Sağlık Bakanlığına taleplerimiz devam ettireceğiz. İl Müdürümüzün, özellikle kardiyoloji hastanesinin Malatya’ya kazandırılması noktasındaki taleplerini bende taleplerim içerisine aldım. Sağlık Bakanımıza bu talepleri ileteceğim. Vatandaşlarımızın görüntüleme ile ilgili şikayetlerini biliyoruz. MR, ultrason gibi randevu sistemlerinde, gecikmeli randevulardan kaynaklanan sorunların da çözülmüş olduğu iletildi. MR randevularının en fazla 3 güne indiğini bilgisini bizimle paylaşmış oldu. Kapsamlı inme merkezi ve TOKİ’deki ağız diş merkezimizin orada ikamet edene vatandaşlara hizmet edecek sağlık merkezlerine dönüştürülmesi önemli görmüş olduğumuz çalışmalar arasında. Hiperbarik Oksijen Merkezimizi kurmak içinde talep ve çalışmaların yapıldığı bilgilerini aldık. Malatya özelikle aile hekimliği konusunda pilot il çalışması gerçekleştirecek. 3 Pilot ilden bir tanesi Malatya. Bir aile hekiminin başına 2 bin kişi düşecek şekilde doktor ve personel artımına gidilecek. Bu pilot il çalışması da, sağlık turizmin başkenti Malatya cümlelerine de yakışır hale gelecek.”

MUTLU SARIGÜL -Busabah Gazetesi