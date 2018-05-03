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TEMA Vakfı Malatya Temsilcisi Değişti

TEMA Vakfı Malatya İl Temsilciliğini gönüllü olarak yürüten Didem Gökçe, görevini Ali Ekber Korkut’a devretti.

TEMA Vakfı Malatya Temsilcisi Değişti

TEMA Vakfı Malatya İl Temsilciliğini gönüllü olarak yürüten Didem Gökçe, görevini Ali Ekber Korkut’a devretti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 18:00
TEMA Vakfı Malatya Temsilcisi Değişti

TEMA Vakfı Malatya Temsilciliğine getirilen Korkut, yaptığı yazılı açıklamada başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı’nın temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu ifade ederek, “Bugün ülke genelinde var olan 700 bini aşkın gönüllüsü, TEMA Vakfı’nın her zaman en büyük gücü olmuştur. Malatya doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da gönüllü sayılarını artırarak doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacaklarını dile getiren Korkut, “Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz” diye konuştu. 

İHA

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TEMA VakfıDidem GökçeAli Ekber KorkutMalatya
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