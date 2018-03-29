Tekvando Aday Hakem Kursu başladı

29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Malatya Osman Çağlı Kapalı Yüzme Havuzu üzerindeki Toplantı Salonunda yapılan Aday Hakem Kursu başladı.

Kursun Açılışına Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Mustafa Sadi Fındıklı, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Kurs Eğitmeni Aydın Akpolat, Tekvando Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı, Kurs Eğitmeni ve Uluslararası Hakem Abdullah Kuzucu, Tekvando İl Temsilcisi Nurettin Uçar ve kursiyerler katıldı. 70 aday hakem kursiyerin katıldığı kursa katılan adayların 1 Nisan’a kadar hem teorik hem de uygulamalı eğitim alacağı belirtildi.

Kursun açılışında bir konuşma yapan ASKF Başkanı Seyfullah Özdemir, "Kursun en iyi şekilde geçmesini diler, kursiyerlere başarılar dilerim. Kursumuzun faydalı bir şekilde geçmesi en büyük temennim" dedi. Daha sonra Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Mustafa Sadi Fındıklı bir konuşma yaptı. Fındıklı, "Tekvando için tesis, hoca, kulüp lazım ama müsabaka yapacaksak hakem de lazım. Hakem olmadan kaos olur. Sivil hayatta hakimlik neyse müsabakada da hakemlik odur. Hakemlerin verdiği kararlar geçerlidir. Dolayısıyla bu müesseseyi muhafaza etmemiz lazım. Hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.

İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’nın konuşmasının ardından aday hakem kursu başladı.