TEKSTİL SEKTÖRÜNE YETİŞMİŞ ELAMAN KAZANDIRILIYOR

Battalgazi Belediyesi, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafındın Battalgazi Belediyesi Hasırcılar kültür Merkezi’nde açılan ev tekstili kursu tamamlanırken, tekstuil sektörüne ise yetişmiş elaman kazandırılıyor. Kurs sonrası başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verilecek. Hazır Giyim Öğretmeni Elif Doğanşahin, kurs hakkında bilgiler vererek, kursu tamamlayan kursiyerlerin bundan sonra her hangi bir tekstil atölyesinde rahatlıkla çalışabileceğini söyledi. Doğanşahin, “Bugün sınavlarımızı yaptık. Bitmiş ürünlerimizi burada sergiledik. 15 kursiyerim var. Hepsi sertifikalarını alacaklar. Bu sertifikalar belirli bir sınav sonucu veriliyor. Kursiyerlerimiz yetişmiş kalifiye eleman olarak bizden çıkıyor. Bundan sonra her hangi bir tekstil atölyesinde çalışabilecekler. Kursiyerlerimiz overlok makinalarını çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Piko yapabiliyor, düz dikiş makinasını çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Kalıp çıkarıp, her hangi bir ölçü gerekiyorsa çok rahat bir şekilde onu alabiliyor. Kursiyerlerimiz kendiişlerini de kurabilirler. 2017 yılında bu kurslardan 46 kişi faydalandı. Kurslarımız 4,5 ay sürdü. Bu kurslara katılmak isteyen kursiyerler Halk Eğitim Merkezine başvuracaklar. Kimlik fotokopileriyle birlikte ne kursu almak istiyorlarsa onu belirtecekler. Bu civarda oturanlar bu kursun ismini vermeleri gerekiyor. Açılmış olan her hangi bir kursa katılabilirler” dedi.

Kursiyerlerden Miyase Bingöl ise, “Önce merak ettim. Daha sonra güzel şeyler ortaya çıkınca, aileme faydam dokunmaya başladı. 5-6 yıldır bu kurslara devam ediyorum. Artık birçok makineyi kullanabiliyorum” diye konuştu. Kursiyerlerden Ayten Ötegeçer’de, ev tekstili alanında kendini geliştirdiğini kaydederek, “7 yıldır bu kurslara katılıyorum. Bana çok faydası oldu. Ev Tekstili, nakış, kurdela nakışları, çeyiz yaptık” dedi.

Öte yandan Ev tekstili kursuna katılan kursiyerlerin sınavı, Malatya İŞKUR Şube Müdürü Fatma Düzgün Varol ve ilgili kurum yetkililerinin gözetiminde gerçekleştirildi. Sınavda başarılı olan kursiyerlere ise, sertifikaları verilecek. (Bülten)