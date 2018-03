TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI PANELİ

İnönü Üniversitesi Yeşilay Topluluğu tarafından Teknoloji Bağımlılığı paneli düzenlendi. Panel de konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, teknoloji bağımlılığının giderek arttığına dikkat çekerek, “Teknoloji bağımlılığı giderek artan bir problem” dedi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen panele İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Durmuş, Rektör Yrd. Prof. Dr. Nusret Akpolat, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, akademik ve idari personel ve öğrenciler katıldı.

Panelde ilk olarak söz alan konuşmacılardan Tıp Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sedat Akbaş, hayatın her aşamasına giren teknolojinin gündelik yaşamı da düzenleyen bir unsur haline geldiğini söyledi.

Teknolojinin özellikle iletişim ve bilgi edinme alanındaki alışkanlıkları değiştirdiğini kaydeden Akbaş, “Eskiden bir bilgiye ihtiyacımız olduğunda ansiklopediye bakar, sözlük açardık, iletişimi yüz yüze veya mektuplarla yapardık. Şimdi ise bir bilgiye ulaşmak istediğimizde internette arama yapıyoruz, çocuklarımız evde sokakta oyun oynamak yerine telefon tablet ve bilgisayarlarda dijital oyunları tercih ediyor. Alışverişleri dahi internetten yapar hale geldik” ifadelerine yer verdi.

Teknolojinin en önemli getirilerinden birisinin de zaman kazandırdığını da ifade eden Akbaş, “Ta ki bağımlılığa dönüşüp zamanımızı çalar hale gelene kadar. İnternet cep telefonu akıllı telefon uygulamaları ve dijital oyunlar maalesef hayatımızın merkezine yerleşmiş durumda bunlar olmadan hayatımızı sürdüremez hale geldik.” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise sigara, alkol ve madde bağımlılığının insanlık tarihinin çok geçmişlerine kadar giden alışkanlıklar olduğunu ifade ederek, bağımlılıklarla mücadele yöntemlerinin bilindiğini söyledi.

Teknoloji bağımlılığının ise son yılların bir problemi olduğunu dile getiren Kızılay, “Belki de son 10 yılın problemi, giderek artan bir problem. Teknoloji şu anda neredeyse çocuklarımızı esir almak üzere. İlkokul çocuklarını, anaokulu çocuklarını hatta yürümeye yeni başlamış olan çocuklardan başlıyor. Cep telefonuyla ve teknolojinin ürünleriyle hayata başlıyorlar. Ondan sonra artık eski duygu yüklü eski sosyal ilişkiler, çevre ilişkileri, komşuluklar toplumun sağlam bağlılığı akrabalık ilişkileri hepsini bir tarafa bırakarak; yeni bireysel yalnızlık ve kendi dünyasını o teknoloji ürünleriyle toplamak kalıyor. Bunları da belki sembolik olarak cep telefonunda birleştirebiliriz” şeklinde konuştu.

Akıllı cep telefonlarının neredeyse her alanı kapsadığını belirten Kızılay şunları söyledi:

“Yani internete bağlı akıllı cep telefonu artık küçük çocuklarımızdan cep telefonunu bu şekilde kullanan ona zamanın büyük kısmını ayıran, ileri yaşlara kadar bütün nesilleri ya da yaş gruplarını boyunduruğu altına almaya başladı. Onun için bütün bunları yerli yerince insani özellikleri taşıyarak ve koruyarak; nasıl kullanacağız nasıl daha iyisini üreteceğiz nasıl bunu bizim insani ve erdemli değerlerimizi koruyarak ve yaşatarak sürdüreceğiz. İşte bunun çabası içinde olmamız toplum olarak ülke olarak bununla ilgili çok güzel güçlü iyi çalışmalar yapmamız gerekiyor”

Panelde daha sonra söz alan Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gürkan Gürok ise “Teknoloji sanırım öyle yani bizim hizmetimizdeyken çok faydalı ama bizim patronumuz olmaya başladığındaysa korkunç bir hal almaya başlıyor” ifadelerini kullandı.

Gürok, madde bağımlılığını tanımlayarak şöyle konuştu:

“Madde bağımlılığı, kişinin daha önce kontrol edebileceğini düşündüğü düşük düzeyde alabileceği maddeyi zamanla kontrol dışında psikolojik ve fizyolojik zorlanmalara bağlı olarak sürekli ve giderek artan miktarda ve zamanlarda almak zorunda kalmasıdır ve onun kötü etkilerini görmesine karşın hem hukuki hem sosyal hem de maddi anlamda onu bırakamaması onun kişinin yaşamını değiştirmesidir. Son yıllara kadar yani 2013’e kadar psikiyatri pratiğinde tanımsal olarak yeri yoktu; davranışsal bağımlılıkların madde bağımlılığı üzerinde duruyorduk. Biliniyordu fakat madde bağımlılığı toksik bir şey fizyolojik etkileri de var.”

Panelin son konuşmacısı olarak söz alan İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vehbi Bayhan’da internet ve sosyal medya bağımlılığı konulu sunumu yaptı.

Programın sonunda teknoloji bağımlılığı ödüllü yazı yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. busabahmalatya.com