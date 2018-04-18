Teknik Üniversite Olsun

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’da Turgut Özal Üniversitesinin kurulacağını açıkladığı konuşmasında, “İsmini anmayacağım, oradaki mevcut üniversitenin öğrenci sayısı fazla. Onu ikiye böleceğiz ve böylece kuracağımız Turgut Özal Üniversitesi ile Malatya iki ayrı üniversiteye sahip olacak” cümlelerini eleştirdi.

Ağbaba, “Ülkesini, bayrağını, milletini seven, bölücü olmayan herkes bu vatana hizmet eden, görev yapan herkesin ismini rahmetle anar” diyerek, ayrıştırıcı bir dil kullanılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

KURTULUŞ SAVAŞI’NIN 2. KİŞİSİDİR

“Malatyalılar İnönü’yü de, Özal’ı da her zaman övünçle sahiplenmekte, rahmetle anmaktadır”diyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “İsmet İnönü Kurtuluş Savaşı’nın en önemli ikinci adamıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda en önemli unsurlardan biridir. Sadece askeri alandaki başarısı değil, aynı zamanda Türkiye’nin siyasi tarihinde de yeri doldurulamayacak önemde ve değerdedir. İsmet İnönü hem Malatyalılar için hem de Türkiye’de yaşayan herkes için eşsiz bir kişiliktir” sözlerini kaydetti.

TAŞIMA AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİYLE ÜNİVERSİTE AÇILIR MI?

Ağbaba, İnönü Üniversitesinin 2’ye bölünerek yeni bir üniversite kurulmasını da değerlendirerek, “8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Türkiye’de önemli değişimler yaşattı, Türkiye’nin gelişmesine hizmet etti. Onu da her zaman rahmetle anıyoruz. Ülkeye bir çivi çakan herkesin saygıyla anılmayı hak ettiğini düşünüyorum. Malatya’nın eğitimine katkı sunacaksa bizler de 2. üniversitenin yapılmasını elbette destekleriz. Ancak, mevcut İnönü Üniversitesinin bölümlerini ve öğrencilerini bölerek yeni bir üniversite kurulacaksa bu ne Malatya’ya, ne de eğitime katkı sunar. Biz Malatya’ya yapılacak üniversitenin mutlaka teknik bir üniversite olmasını ve Malatya’nın gelişimine katkı sunmasını istiyoruz. Ama öğrencisini, öğretim üyesini alıp bir yerden başka bir yere taşıyarak üniversite açılması mevcut eğitim durumunu ileri değil geri götürecektir” ifadelerini kullandı. busabahmalatya.com