“TEKLİF BEKLEYECEK NOKTADA DEĞİLİZ”

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük ve parti il teşkilatı mensupları gazetecilerde dün bir kahvaltıda bir araya geldiler. Malatya Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen kahvaltıda gündemle alakalı konuları değerlendiren Elibüyük önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de çok sıcak gündemlerin yaşandığı bir günde birkaç gündemin tazelendiği bir siyasi arenada olduklarını dile getiren Erdal Elibüyük, zor bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi.

KENDİ İÇ MESELEMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ

Konu başlıklarından birisinin Afrin meselesi olduğunu belirten Elibüyük, “Hem kendi iç meselelerimiz hem de komşularımıza bakan yönleriyle de sürekli sorunların olduğu bir coğrafyadayız. Sorunların dışa bakan büyük bir kısmı da iç meselemiz. Suriye bizim sınır komşumuz olsa da ümmet içerisinde kendi iç meselemiz olarak görüyoruz. Son günlerin en çok konuşulan başlıklardan bir tanesi de Afrin meselesi. Afrin meselesi bu gün sunuları itibariye Türkiye Afrin’e girdi. Biz savaş başlamadan önce hangi noktadaysak bu günde aynı noktadayız. Suriye meselesi katmerleşmeden daha büyük sorun haline gelmeden uzlaşı yoluyla çözülmesi gereken bir mesele olarak gördük. Bu gün de aynı noktadayız. Sorunun bir parçası olan ülkeler bu sorunla alakalı daha çatışmayı bitiren bir yol haritası izlemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bizim çağrımız şudur bir an önce Afrin Afrinlilere devredilmelidir. Afrin üzerinden Suriye bir model oluşturulabilir. Suriye meselesi çözülmesi çözülmedikçe daha da derinleşerek devam ediyor ve emperyalist güçler bu olaya müdahil oldukça sorun daha da derinleşiyor” şeklinde konuştu.

İTTİFAKLAR YAPABİLİR, BU NORMAL

Diğer bir konu olan ittifaklar konusuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Elibüyük, şunları kaydetti:

“HÜDA-PAR çok fazla ittifaklar noktasında değil. Türkiye’nin başka sorunları var bu sorunlara yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bir yıldan fazla zaman olan seçimlere bu kadar erken ittifakların konuşulduğu, tartışıldığı ve bunun üzerinden kutuplaştırıcı bir dilin kullanılmasını da biz doğru bulmuyoruz. Herkes herkesle oturabilir. İttifaklar yapabilir bu normaldir, siyasette olması gerekenler de bunladır. Şu anda biz HÜDA-PAR olarak işimizi gücümüzü bırakıp bize ne teklif gelecek noktasında değiliz. Şu anda ülkeni diğer meseleleriyle alakalı, ekonominin ciddi anlamda alarm verdiğini, aile meselesinin şu anda Türkiye’nin önünde çok büyük bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Kürtlerin temel hak ve özgürlükleri noktasındaki sürecin tekrardan başlaması gerektiğini düşünüyoruz. Zira çözüm süreci donduruldu. Bu sürecin eski formatta değil, eski yanlışlardan da ders çıkartılarak bu meselenin tekrar ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim gündemimizde bunlar var. İttifak meselesi konusunda bizim ne bir beklentimiz var ne de bizim başkalarına ittifakla alakalı götürüp teklif edecek bir teklifimiz var. Şu anda bunlar bizim gündemimizde değil. Kapımızı çalarlarsa oturup konuşuruz. En iyi şekilde karar vermesi gerekiyorsa o kararı vermek için bütün mekanizmalarını çalıştırır.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi