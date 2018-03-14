TEK TIRNAKLI HAYVANLAR KİMLİKLENDİRİLECEK

Saydan, ‘Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik’in 20 Şubat 2018 tarihli ve 30338 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığını ve 31 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Saydan, tek tırnaklıların kayıt altına alınması ile hayvan hareketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulmasının amaçlandığını belirtti.

SORUN YAŞANMAYACAK

Saydan, daha önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sığır, koyun ve keçi türü hayvanlarda yürüttüğü benzer çalışmalarda amaçlanan hedefleri başarı ile tutturduğunu, bu tür çalışmaların hayvan hastalıkları ile mücadelede etkin rol oynadığını, hayvan sahiplerinin sığır koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirme çalışmalarında gösterdikleri özveriden dolayı, 2020 itibari ile tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilme çalışmalarında da sorun yaşanacağını düşünmediğini ifade etti.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi