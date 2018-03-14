Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118739
ALTIN
164.761
DOLAR
3.8649
STERLİN
5.3999
EURO
4.7862

TEK TIRNAKLI HAYVANLAR KİMLİKLENDİRİLECEK

Arguvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Uzman Veteriner Hekim Mehmet Saydan, uzun zamandır üzerinde çalışılan tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmelerini kapsayan yönetmeliğin tamamlandığını söyledi.

TEK TIRNAKLI HAYVANLAR KİMLİKLENDİRİLECEK

Arguvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Uzman Veteriner Hekim Mehmet Saydan, uzun zamandır üzerinde çalışılan tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmelerini kapsayan yönetmeliğin tamamlandığını söyledi.

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 11:00
TEK TIRNAKLI HAYVANLAR KİMLİKLENDİRİLECEK

Saydan, ‘Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik’in 20 Şubat 2018 tarihli ve 30338 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığını ve 31 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Saydan, tek tırnaklıların kayıt altına alınması ile hayvan hareketlerinin izlenmesi, tek tırnaklı hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulmasının amaçlandığını belirtti.

SORUN YAŞANMAYACAK

Saydan, daha önce Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sığır, koyun ve keçi türü hayvanlarda yürüttüğü benzer çalışmalarda amaçlanan hedefleri başarı ile tutturduğunu, bu tür çalışmaların hayvan hastalıkları ile mücadelede etkin rol oynadığını, hayvan sahiplerinin sığır koyun ve keçi türü hayvanların kimliklendirme çalışmalarında gösterdikleri özveriden dolayı, 2020 itibari ile tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilme çalışmalarında da sorun yaşanacağını düşünmediğini ifade etti.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
ArguvanMehmet SaydanTek Tırnaklı HayvanlarMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞHEKİMDEN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI
BAŞHEKİMDEN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI
DARENDE’DE TIP BAYRAMI KUTLANDI
DARENDE’DE TIP BAYRAMI KUTLANDI
MHP’den Yeşiltepeliler Derneğine ziyaret
MHP’den Yeşiltepeliler Derneğine ziyaret

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim