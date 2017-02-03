Kiltepe Mahallesi Şevkat sokakta bulunan tek katlı kerpiç bir evin oturma odasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun itfaiyeye bildirilmesi ile kısa sürüde olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında kimse yaralanmazken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA