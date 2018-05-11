Tek ebeveynli hane halkının en fazla olduğu 3. il Malatya

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye’de 2012 yılında 3,7 olan ortalama hane halkı büyüklüğünün azalma eğilimi göstererek, 2017 yılında 3,4 kişi olduğu görüldü.

İllere göre incelendiğinde; 2017 yılında ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 6,4 kişi ile Şırnak oldu. Şırnak ilini 5,7 kişi ile Hakkari ve Şanlıurfa, 5,6 kişi ile Batman illeri izledi. Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise 2,7 kişi ile Çanakkale, Eskişehir ve Tunceli oldu. Bu illeri, 2,8 kişi ile Balıkesir, Edirne, Burdur, Sinop ve Çankırı illeri izledi.

TEK KİŞİLİK HANE HALKI ORANI ARTTI

Çekirdek aile; yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan aileler olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım kapsamında, ADNKS sonuçlarına göre; ülkemizde tek çekirdek aileden oluşan han halklarının oranı 2014 yılında yüzde 67,4 iken 2017 yılında yüzde 66,1 oldu. Tek kişilik hane halklarının oranının ise 2014 yılında yüzde 13,9 iken 2017 yılında yüzde 15,4’e yükseldiği görüldü.

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş ailelerden oluşan hane halklarının oranı 2014 yılında yüzde 16,7 iken 2017 yılında yüzde 16 oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranının ise 2014 yılında yüzde 2,1 iken 2017 yılında yüzde 2,5’e yükseldiği görüldü.

TUNCELİ İLK SIRADA

Tek kişilik hane halkı oranının en yüksek olduğu il 2017 yılında yüzde 26,1 ile Tunceli oldu. Tunceli ilini yüzde 23,7 ile Giresun, yüzde 23,2 ile Eskişehir ve Çankırı izledi. Tek kişilik hane halkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 8,5 ile Diyarbakır oldu. Diyarbakır ilini yüzde 9,1 ile Batman, yüzde 9,2 ile Van izledi.

ÇEKİRDEK AİLEDE KAYSERİ İLK SIRADA

Tek çekirdek aileden oluşan hane halkı oranının en yüksek olduğu il 2017 yılında yüzde 72,8 ile Kayseri oldu. Kayseri ilini yüzde 72,3 ile Osmaniye ve yüzde 71,3 ile Adıyaman takip etti. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 55,8 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini yüzde 56,1 ile Tunceli ve yüzde 56,6 ile Kastamonu izledi.

TEK EBEVEYN VE ÇOCUKLARI

Türkiye'de 2017 yılında toplam hane halklarının yüzde 8,5'ini tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oluşturdu. Daha detaylı incelendiğinde toplam hane halklarının yüzde 1,8’ini baba ve çocuklardan oluşan hane halkları, yüzde 6,7’sini ise anne ve çocuklardan oluşan hane halkları oluşturdu.

TEK EBEVEYNLİ HANE HALKINDA MALATYA 3. SIRADA

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkı oranının en yüksek olduğu iller 2017 yılında yüzde 10,3 ile Bingöl ve İzmir oldu. Bu illeri, yüzde 10,1 ile Malatya ve Adana, yüzde 9,8 ile Hatay ve Elazığ izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise yüzde 6,1 ile Tokat, yüzde 6,4 ile Nevşehir, Yozgat ve Burdur, yüzde 6,5 ile Bayburt ve Bitlis oldu.

Anne ve çocuklardan oluşan hane halkı oranının en yüksek olduğu iller yüzde 8,3 ile Bingöl, yüzde 8,2 ile İzmir ve yüzde 8 ile Adana, en düşük olduğu iller ise yüzde 4,7 ile Ardahan, yüzde 4,8 ile Tokat ve yüzde 4,9 ile Burdur oldu. Baba ve çocuklardan oluşan hane halkı oranının en yüksek olduğu iller yüzde 3,2 ile Gümüşhane, yüzde 2,8 ile Malatya ve yüzde 2,7 ile Kilis, en düşük olduğu iller ise yüzde 1,2 ile Nevşehir, yüzde 1,3 ile Kayseri ve yüzde 1,4 ile Tokat, Niğde, Konya, Bitlis, Amasya, Adıyaman ve Uşak oldu.

GENİŞ AİLEDE ŞIRNAK BİRİNCİ

En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan aile olarak tanımlanan geniş aileden oluşan hane halkı oranının en yüksek olduğu il 2017 yılında yüzde 28,9 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini yüzde 26,5 ile Hakkari ve yüzde 25,3 ile Batman izledi. Geniş aileden oluşan hane halkı oranının en düşük olduğu il, yüzde 10 ile Eskişehir oldu. Eskişehir ilini yüzde 10,1 ile Çanakkale ve yüzde 11,2 ile Balıkesir izledi.

busabahmalatya.com