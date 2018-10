Tedavi edilebilen bir hastalık: akne

Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci, “Hemen hemen herkes sivilce, akneproblemi yaşamıştır. Toplumda sık görülen ve son derece rahatsız edici bir problem olan sivilce, akne tedavi edilebilen bir hastalıktır. Akne onbir-oniki yaşlarında başlayarak gençleri yıllarca etkileyebilir. Ancak unutulmamalıdır ki her yaşta, her dönemde ve her insanda bu sorun görülebilir” diyerek, akne tedavisi hakkında bilgiler verdi.