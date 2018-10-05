Tedavi edilebilen bir hastalık: akne

Konuyla ilgili bilgi veren Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci, “Özellikle ergenliğin başlaması ile ciltte yağlanma artmakta ve yağ bezlerinin faaliyeti bozulmaktadır. Bunun derideki görüntüsü de istenmeyen yağ birikimleri, şişlikler, iltihaplanmalar ve deri altı kistleri olabilmektedir” dedi.

“Akne onbir-oniki yaşlarından başlayarak gençleri yıllarca etkileyebilir” diyen Pekmezci, “Ancak unutulmamalıdır ki her yaşta, her dönemde ve her insanda bu sorun görülebilir. Kadınların yüzde 70'i, erkeklerin ise yüzde 80'inde hayatları boyunca herhangi bir zamanda sivilce oluşabilir. Ne yazık ki kısa sürede kendi kendine geçebileceği gibi yanlış bilgilendirmeler şikayetlerin artmasına, tedavide geç kalmalara ve hatta kalıcı izlerin oluşumuna neden olabilmektedir.Cilt altındaki yağ bezlerinin fonksiyonun bozulması, gözeneklerin kapanması ve birtakım bakterilerin iltihaplanmaya neden olması ile klasik sivilce görüntüsü cilt üzerinde belirir” ifadelerini kaydetti.

AKNELİ KİŞİLERE TAVSİYE

“Akneli kişilerin birtakım kozmetik kremlerden, losyonlardan ve güzellik salonlarından çare arayışları ise hastalığın büsbütün kötüleşmesine ve tedavinin zorlaşmasına neden olabilir” diyen Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci, “Akne klinik görüntüsüne göre çok farklı tiplerde gözlenebilir. En hafif formu olan komedojenik akne siyah noktalar veya beyaz butonlar şeklinde görünürken, iltihaplı formda olanlara püstüler akne denir. En şiddetli formunu ise nodül ve kistlerin oluşturduğu nodülokistik akne oluşturur; bunlar deri altında ağrılı büyük sertlikler olarak gözlemlenir ve ciltte kalıcı izlere neden olabilir.Akne sadece yüzde değil ayrıca göğüs, sırt gibi alanlarda da görülebilir. Yüz bölgesinde oluşan sivilceler ağrılı ve kaşıntılı olabilir. Fiziksel görüntünün bozulması psikolojik stres ve gerginliklere yol açabilir. Toplumdan uzaklaşma, mutsuzluk, hatta depresyon gelişimi bile gözlenebilir. Bu merkezlerdeki uygulamalar kalıcı izlere dahi yol açabilir ve hasta iyileşemediğini düşünerek yanlış bir inanışa kapılabilir.Akne düzenli, ısrarcı ve uzun süreli tedavilere mutlak cevap verir. Hastanın doktoruna güvenmesi ve takiplerini devam ettirmesi gerekir. Öncelikle hafif formlarda sadece lokal tedaviler yeterli olabilir. Bu tedavi iyi bir temizleyici jel ile kombine edilir. Daha yoğun sivilcelerde ise antibiyotik kullanımı gerekebilir ve bu genelde 3-5 aylık uzun bir dönemi gerektirir. İnatçı, şiddetli aknesi olan hastalarda ise A vitamini türevi olan sistemik retinoidler oldukça başarılı sonuçlar verir.Hastaları psikolojik olarak da yıkan bu hastalık başarılı bir şekilde doğru bir takiple düzeltilebilir” şeklinde konuştu.

AKNE OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

Genetik: Annede veya babada akne olması, çocuklarda görülme sıklığını artırır.

Ultraviyole: Güneş ışınları sivilce oluşumunu olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir.

Hormonlar: Adet düzensizliği ve hormonal bozukluklar sivilceleri yoğunlaştırır.

Kozmetik ürünler: Yanlış birçok kozmetik kullanımı ve kozmetik salonlarındaki hatalı uygulamalar cildin bozulmasında önemli rol oynamaktadır.

Diyet: Gıdaların sivilce oluşumunu artırıcı bilimsel olarak kanıtlanmış bir etkisi yoktur.