Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94711
ALTIN
236.920
DOLAR
6.1161
STERLİN
8.0104
EURO
7.0444

Tedavi edilebilen bir hastalık: akne

Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci, “Hemen hemen herkes sivilce, akneproblemi yaşamıştır. Toplumda sık görülen ve son derece rahatsız edici bir problem olan sivilce, akne tedavi edilebilen bir hastalıktır. Akne onbir-oniki yaşlarında başlayarak gençleri yıllarca etkileyebilir. Ancak unutulmamalıdır ki her yaşta, her dönemde ve her insanda bu sorun görülebilir” diyerek, akne tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Tedavi edilebilen bir hastalık: akne

Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci, “Hemen hemen herkes sivilce, akneproblemi yaşamıştır. Toplumda sık görülen ve son derece rahatsız edici bir problem olan sivilce, akne tedavi edilebilen bir hastalıktır. Akne onbir-oniki yaşlarında başlayarak gençleri yıllarca etkileyebilir. Ancak unutulmamalıdır ki her yaşta, her dönemde ve her insanda bu sorun görülebilir” diyerek, akne tedavisi hakkında bilgiler verdi.

05 Ekim 2018 Cuma 16:33
Tedavi edilebilen bir hastalık: akne

Konuyla ilgili bilgi veren Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci, “Özellikle ergenliğin başlaması ile ciltte yağlanma artmakta ve yağ bezlerinin faaliyeti bozulmaktadır. Bunun derideki görüntüsü de istenmeyen yağ birikimleri, şişlikler, iltihaplanmalar ve deri altı kistleri olabilmektedir” dedi.

Akne onbir-oniki yaşlarından başlayarak gençleri yıllarca etkileyebilir” diyen Pekmezci, “Ancak unutulmamalıdır ki her yaşta, her dönemde ve her insanda bu sorun görülebilir. Kadınların yüzde 70'i, erkeklerin ise yüzde 80'inde hayatları boyunca herhangi bir zamanda sivilce oluşabilir. Ne yazık ki kısa sürede kendi kendine geçebileceği gibi yanlış bilgilendirmeler şikayetlerin artmasına, tedavide geç kalmalara ve hatta kalıcı izlerin oluşumuna neden olabilmektedir.Cilt altındaki yağ bezlerinin fonksiyonun bozulması, gözeneklerin kapanması ve birtakım bakterilerin iltihaplanmaya neden olması ile klasik sivilce görüntüsü cilt üzerinde belirir” ifadelerini kaydetti.

AKNELİ KİŞİLERE TAVSİYE

“Akneli kişilerin birtakım kozmetik kremlerden, losyonlardan ve güzellik salonlarından çare arayışları ise hastalığın büsbütün kötüleşmesine ve tedavinin zorlaşmasına neden olabilir” diyen Cildiye Uzmanı Erkin Pekmezci, “Akne klinik görüntüsüne göre çok farklı tiplerde gözlenebilir. En hafif formu olan komedojenik akne siyah noktalar veya beyaz butonlar şeklinde görünürken, iltihaplı formda olanlara püstüler akne denir. En şiddetli formunu ise nodül ve kistlerin oluşturduğu nodülokistik akne oluşturur; bunlar deri altında ağrılı büyük sertlikler olarak gözlemlenir ve ciltte kalıcı izlere neden olabilir.Akne sadece yüzde değil ayrıca göğüs, sırt gibi alanlarda da görülebilir. Yüz bölgesinde oluşan sivilceler ağrılı ve kaşıntılı olabilir. Fiziksel görüntünün bozulması psikolojik stres ve gerginliklere yol açabilir. Toplumdan uzaklaşma, mutsuzluk, hatta depresyon gelişimi bile gözlenebilir. Bu merkezlerdeki uygulamalar kalıcı izlere dahi yol açabilir ve hasta iyileşemediğini düşünerek yanlış bir inanışa kapılabilir.Akne düzenli, ısrarcı ve uzun süreli tedavilere mutlak cevap verir. Hastanın doktoruna güvenmesi ve takiplerini devam ettirmesi gerekir. Öncelikle hafif formlarda sadece lokal tedaviler yeterli olabilir. Bu tedavi iyi bir temizleyici jel ile kombine edilir. Daha yoğun sivilcelerde ise antibiyotik kullanımı gerekebilir ve bu genelde 3-5 aylık uzun bir dönemi gerektirir. İnatçı, şiddetli aknesi olan hastalarda ise A vitamini türevi olan sistemik retinoidler oldukça başarılı sonuçlar verir.Hastaları psikolojik olarak da yıkan bu hastalık başarılı bir şekilde doğru bir takiple düzeltilebilir” şeklinde konuştu.

AKNE OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

Genetik: Annede veya babada akne olması, çocuklarda görülme sıklığını artırır.

Ultraviyole: Güneş ışınları sivilce oluşumunu olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir.

Hormonlar: Adet düzensizliği ve hormonal bozukluklar sivilceleri yoğunlaştırır.

Kozmetik ürünler: Yanlış birçok kozmetik kullanımı ve kozmetik salonlarındaki hatalı uygulamalar cildin bozulmasında önemli  rol oynamaktadır.

Diyet: Gıdaların sivilce oluşumunu artırıcı bilimsel olarak kanıtlanmış bir etkisi yoktur.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Erkin PekmezciAkne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeşilyurt Belediyesi denetimleri artırdı
Yeşilyurt Belediyesi denetimleri artırdı
Festival afişi tamamlandı
Festival afişi tamamlandı
Malatya’da Huzur Uygulaması yapıldı
Malatya’da Huzur Uygulaması yapıldı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim