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"TBB’DEN TÜRK İFADESİ ÇIKARILSIN" DEĞERLENDİRMESİ

Malatya Barosu Başkanı Enver Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Barolar Birliğinden 'Türk' ifadesinin çıkarılması için Bakanlar Kurulunu göreve çağırması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu bugünlerde bu yönde bir açıklama 110 bin avukatı ziyadesiyle üzmüştür” dedi.

"TBB’DEN TÜRK İFADESİ ÇIKARILSIN" DEĞERLENDİRMESİ

Malatya Barosu Başkanı Enver Han, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Barolar Birliğinden 'Türk' ifadesinin çıkarılması için Bakanlar Kurulunu göreve çağırması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu bugünlerde bu yönde bir açıklama 110 bin avukatı ziyadesiyle üzmüştür” dedi.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 13:20
"TBB’DEN TÜRK İFADESİ ÇIKARILSIN" DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Barolar Birliği'nin adını, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’ndan aldığını belirten Malatya Baro Başkanı Enver Han, “Bütün baroların katılmasıyla oluşan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Dolayısıyla, adındaki ‘Türkiye’ ifadesi 79 ilin barosunun ortak paydasını oluşturduğu ve baroların çatı örgütü olduğu için vardır. Milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulduğu bugünlerde, baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin ne kadar hassas davrandığı aşikarken bu yönde bir açıklama 110 bin avukatı ziyadesiyle üzmüştür. Şu bilinmelidir ki Türkiye Barolar Birliği ve Barolar yargının asli unsuru olan bağımsız savunmayı temsil eden avukatların kanuna dayalı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği her zaman hukukun üstünlüğünü ilke edinerek devletinin, milletinin yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Tüm Baroların çatı örgütü olan Türkiye Barolar Birliği ilk günden itibaren Afrin Harekatında devletinin ve milletinin yanında yer almış ve tüm Barolar adına Kilis’te ve sınırda kahraman Türk Ordumuza destek vermiştir. İl Barolarının geçmişte bazı yapılarca alternatiflerini oluşturulması amacıyla çeşitli isimlerle faaliyet gösteren oluşumların hayata geçirildiği düşünüldüğünde Baroların varlığının ve Türkiye Barolar Birliği çatısı altında toplanmış olmasının önemi bir kez daha anlaşılacaktır. Türkiye Barolar Birliğinin önündeki ‘Türkiye’ ibaresinin kaldırılması, ayrıca belirtildiği gibi illerde farklı baro oluşumların önünün açılması halinde bölünmüş, parçalanmış, etnik kimliklere ve inançlara dayalı baroların ortaya çıkması mümkün olacaktır" dedi.busabahmalatya.com 
 

İHA

Son Güncelleme: 08.02.2018 14:35
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Malatya HaberleriMalatyaTürkiye Barolar Birliğinden Türk Ifadesinin çıkarılmasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMalatya Barosu Başkanı Enver Han
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