TAŞINDIĞI BİNADA EĞİTİM-ÖĞRETİME BAŞLADI

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Yaşar Karataş ve bazı birim müdürleri ile birlikte TESKOMB’un katkıları ile Battalgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nin yeni hizmet binasını gezerek, eğitim-öğretim yılının ilk gününde öğrencilere ve öğretmenlere hem okulun, hem de eğitim-öğretim yılının ikinci yarısının hayırlı olması temennisinde bulundu.



Burada konuşan Başkan Gürkan, Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nin Malatya’nın akciğeri niteliğinde olacak olan Yeşil Kuşak Projesi içerisinde kaldığını ve depreme dayanıksız olan bu okulun yerine Selçuklu Mahallesi’nde 24 derslikli modern bir bina yapılarak, hizmete sunulduğunu söyledi.



Başkan Gürkan, Atatürk Kız Anadolu Lisesi’nin eğitim-öğretim yılının ikinci yarısına yeni binalarında başladığını kaydederek, “Bu binanın yapılmasında Battalgazi Belediyemiz olsun, TESKOMB olsun, TESKOMB’u buraya yönlendirmesi noktasında değerli Bakanımız Bülent Tüfenkci olsun büyük emekleri vardır. Burada emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenci ve valilerimize, Milli Eğitim Müdürümüze değerli okul müdürümüz ve öğretmenlerine ve bu konuda bizimle paydaş olarak çalışan TESKOMB’un değerli Genel Başkanı Abdulkadir Bey’e ve Malatya’da ki TESKOMB’u temsil eden Ali Evren Bey’e, belediyemiz çalışanlarına ve okulu yapan müellif firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Bu okulumuzun da Malatya eğitim ve öğretimine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ise, Malatya’ya çok güzel ve modern bir okul kazandırıldığını ifade ederek, “Biz bir vesile olduk. Bu okulumuz meydana geldi. Ülkemize, Malatyamıza, burada eğitim görecek yavrularımıza hayırlı olsun. Okul müdürümüze de nezaketinden dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi açılması dolayısıyla burayı ziyaret ettik. Çok mutlu oldum. Bu tür okulların diğer illere de yapılmasını temenni ediyorum. Mesleki teşkilat olarak da okulumuzun her yönüyle bundan sonra da ilgilenmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Atatürk Kız Anadolu Lisesi Müdürü Ulviye Işık da, “Okulumuz 1970 yılında Kanal Boyundaki yerinde eğitim öğretime başlamıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibariyle yeni binasında hizmet vermeye devam edecek. Yeni binamızı bize kazandıran TESKOMB’a, Battalgazi Belediyesine, Milli Eğitim ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım yeni başarılara, yeni başlangıçlara vesile olur. Okulumuz 58 öğretmen, 665 öğrencisiyle eğitim öğretime devam etmektedir” diye konuştu.