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TAŞERONLAR İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalışan personellerin işçi statüsüne geçişleri ile ilgili olarak 8 Mart 2018 tarihinde başlayan sınav süreci devam ediyor.

TAŞERONLAR İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalışan personellerin işçi statüsüne geçişleri ile ilgili olarak 8 Mart 2018 tarihinde başlayan sınav süreci devam ediyor.

busabahmalatya
busabahmalatya
15 Mart 2018 Perşembe 17:57
TAŞERONLAR İÇİN SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Sınav sürecinde uygulama sınavları tamamlanırken, yazılı sınav ise 17 Mart Cumartesi günü yapılacak. 
Konu ile ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, yaptıkları işlere göre uygulamalı sınava tabi 959 personelin sınav süreci tamamlandı. 8 Mart Perşembe günü başlayan uygulamalı sınavlar, 13 Mart Çarşamba günü sona erdi. 


17 Mart Cumartesi günü yazılı sınav yapılacak 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 753 personel için ise yaptıkları iş gereği yazılı sınav yapılacak. 17 Mart 2018 Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesinde yapılacak olan sınav, 3 kategoride düzenlenecek. 


Cumartesi günü yapılacak olan sınavların ilki 09.30’da, ikincisi 11.30’da, 3.sü ise 17.30’da başlayacak. Yazılı sınavlar; ilk ve ortaokul mezunları için bir kategori, lise mezunları için ayrı bir kategori, önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunları için de ayrı bir kategoride yapılacak. busabahmalatya.com

İHA

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Taşeron SüreçHizmet AlımıBusabahmalatya
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