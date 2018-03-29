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TAŞERON YASASINDAN  FAYDALANMAK İSTİYORLAR

Malatya’da görev yapan usta öğreticiler, taşeron yasasına kendilerinin de dahil edilmesini istiyor.

TAŞERON YASASINDAN  FAYDALANMAK İSTİYORLAR

Malatya’da görev yapan usta öğreticiler, taşeron yasasına kendilerinin de dahil edilmesini istiyor.

29 Mart 2018 Perşembe 16:13
TAŞERON YASASINDAN  FAYDALANMAK İSTİYORLAR

Malatya’da 'da uzun yıllardır aktif olarak çalışan yüzlerce usta öğretici Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yasaya kendilerini de dahil etmesini bekliyor. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Malatya Usta Öğreticiler Derneği Başkanı Halise Can, “Bilindiği üzere biz usta öğreticiler yani Halk Eğitime bağlı çalışan hocalar olarak ülkemizde ve memleketimizde ara meslek elemanı yetiştirmenin önemli bir parçasını ifa etmekteyiz. Ancak yıllardır zor koşullarda görev yapıyoruz. Derneğimizin kuruluş amacı usta öğreticilerin çalışma ve özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin sesimizi duyurmaktır. Usta öğreticiliğin daha iyi seviyelere ulaşmasını sağlamaktır. Çalışmalarımıza Mesleki Eğitimciler ve Usta Öğreticiler Federasyonu ile beraber hareket ederek devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Taşeron yasasına kendilerinin de dahil edilmesi gerektiğini de ifa eden Can,”Yetkililerden özlük haklarımızın iyileştirilmesini istiyoruz. Tıpkı taşeronlar gibi devlet kadrosuna geçmek istiyoruz. Ders ücretlerimizin de iyileştirilmesini istiyoruz. Hükümetimizden ve bağlı bulunduğumuz kurumlardan haklarımızı daha çok koruyacak tedbirler almalarını talep ediyoruz” diye konuştu.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Halise CanTaşeronMalatya
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