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TAŞERON SINAVLARI TAMAMLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalışan personellerin işçi statüsüne geçişleri ile ilgili olarak 8 Mart 2018 tarihinde başlayan sınav süreci sona erdi.

TAŞERON SINAVLARI TAMAMLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında çalışan personellerin işçi statüsüne geçişleri ile ilgili olarak 8 Mart 2018 tarihinde başlayan sınav süreci sona erdi.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 11:02
TAŞERON SINAVLARI TAMAMLANDI

Sınav sürecinde son olarak hafta sonunda yazılı sınav yapıldı. İlk ve ortaokul mezunları için ayrı, lise mezunları için ayrı, önlisans, lisans ve yüksek lisans mezunları için de ayrı olmak üzere 3 ayrı dalda yapılan yazılı sınava toplam 753 personel katıldı.

Konu ile ilgili olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre, yaptıkları işlere göre uygulamalı sınava 959, yazılı sınava ise 753 personel olmak üzere toplam bin 712 personel katıldı.

İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞLER 2 NİSAN’DA

2 kategoride gerçekleştirilen sınavda başarılı olan personellerin 2 Nisan 2018 tarihinde işçi kadrosuna geçişleri yapılacağı duyuruldu.

Hafta sonu yapılan yazılı sınav öncesi kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı İsmail Nacar, “Taşeron işçi statüsünde çalışan arkadaşlarımızın süresiz işçi kadrosuna geçişlerinde büyük gayret ve çabaları bulunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanımız Binali Yıldırım, ilgili bakanlıklarımız ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyorum. İnşallah yeni süreç bütün işçi arkadaşlarımız için hayırlı olur” diye konuştu.(Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİTaşeron Sınavları
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