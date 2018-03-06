“TASAVVUF İLE BİRBİRİMİZİ ANLAMAK” KONFERANSI DÜZENLENDİ

İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta yaşadığımız çağın bir bunalım ve buhran çağı olduğunu belirten Yağmur şöyle konuştu:

“İnsanlığın gittikçe yalnızlaştığı, insanlığın adeta kendisiyle baş başa kalmaktan başka çaresinin kalmadığı ve kalabalıklar içerisinde yalnızlık acısını hissettiği anlaşılmamazlığın veya yanlış anlaşılmanın o yüreğe gelen sancılarının, depremlerin ve travmalarını hissettiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Materyalist dünyanın maddeci felsefesi daima kazanmaya günü kurtarmaya yönelik olan bütün çalışmaları bizim en fazla ihtiyacımız olan ve bizi biz yapan gönül dünyamızdan uzaklaştırıyor. ”

Konuşmasının sonunda Sinan Yağmur’a Kültür ve Sanat Topluluğu Başkanı Murat Kınalı tarafından plaket verildi. (Haber Merkezi – ÜNİHABER)