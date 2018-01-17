İlk olarak düzenlenen Mera Komisyonu toplantısına Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, ilçe belediyesi başkanları ve başkan yardımcıları, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit ile görevliler katıldı. Toplantıda Malatya meralarındaki sorunlar dile getirilerek, çözüme kavuşturulması için gerekli adımların atılması yönünde görüşler dile getirildi.Malatya meraları ile ilgili Mera Komisyonunun yapmış olduğu çalışmalar, meraların son durumları ile ilgili olarak gündemdeki konular ve alınması gereken kararlar komisyonda görüşülerek görsel bilgilendirme sunumu yapıldı.

TAŞ OCAKLARI İLE İLGİLİ TOPLANTI DÜZENLEDİ

Vali Ali Kaban, Valilik toplantı salonunda kentte faaliyet gösteren taş ocakları ile ilgili de toplantı düzenledi. Vali Kaban’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Önder Öztürkoğlu, Cumhuriyet Örnek, Karapınar, Kırlangıç, İkizce, Işıklı, Seyituşağı, Oluklu, Kümekavak mahallelerinin muhtarları, Cem Vakfı Şube Başkanı Eşref Doğan ile mahallelerin sakinleri katıldılar.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ!

Konu ile ilgili mahalle muhtarları ve sakinlerinin sorunlarını dinleyen Vali Kaban, çevre konusunda çok hassas olduğunu ve öncelikli alınacak tedbirler ve daha sonra alınacak tedbirler konusunda fikirlerini sundu. Toplantıda özellikle denetimlerin yapılması ve bu denetimler neticesinde belirlenen eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Vali Kaban, taş ocaklarındaki en önemli sorunun çevre kirliliği konusu olduğunu söyleyerek yetkili kurum müdürlerinden aşırı toz, taşıma, patlama ve emisyon sorunları ile ilgili hususlara dikkat edilmesini istedi. Önümüzdeki günlerde incelemelerin devam edeceğini söyleyen Vali Kaban, taş ocaklarının gereken niteliklere ait eksikliklerinin bir an önce giderilmesi, çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.Toplantı karşılıklı görüş alışverişi ile devam etti. (Haber Merkezi)

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