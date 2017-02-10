Bilindiği gibi Soykan Parkı ve bununla birlikte merkez duraklarının olduğu nokta Malatya’nın en çok kullanılan yaya istikametleri olarak biliniyor. Her gün binlerce kişi mutlaka bu noktayı kullanıyor. Bu anlamda özellikle bu noktanın güvenliği ciddi bir önem arz ediyor.

GÜVENLİ ALAN…

Bu anlamda Belediye ekipleri geçtiğimiz günlerde Soykan Parkı ve durakların olduğu bu noktaya taş bariyerler dikmeye başladı. Önceden demir bariyerlerin olduğu söz konusu alana şimdi de taş bariyerler dikilerek daha güvenli bir alan oluşturuldu.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimi günlerde söz konusu merkez duraklarında elim bir kaza yaşanmıştı. Sürücüsünün buzlu yolda kontrolünü kaybettiği 44 BV 111 plakalı otomobil, durakta otobüs bekleyen yolcuların arasına dalmıştı. Aracın çarpması sonucu durakta bekleyen 2 kişi yaralanmış, yaralı vatandaşlar gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılmıştı. Kazadan sonra bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Olay daha bu kadar tazeyken böyle bir işlemin yapılması, olası kaza risklerinin önüne geçmek için tedbir alındığı şeklinde yorumlandı.

SELAHATTİN BAYRAK