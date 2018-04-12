TARIM FUARINA BÜYÜK İLGİ VAR

12. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Makine, Hayvancılık ve Gıda Fuarına Adıyaman, Muş, Van, Mardin, Bingöl, Elazığ ve Kahramanmaraş, Tunceli başta olmak üzere çevre illerden 30 il tarım katılım gösteriyor.

Çevre illerden yüzlerce çiftçinin de ilgi gösterdiği fuar hakkında konuşan Muş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Sami Akan, "Her sene düzenlenen Malatya fuarına İl Müdürlüğümüz olarak katılım göstermekteyiz. Bu yıl ile birlikte üçüncü katılımımızı gerçekleştirdik. 84 kişilik bir ekiple Malatya fuarına katıldık. Çok büyük bir misafirperverlikle karşılaştık. Bütün stantları ziyaret ettik. Kardeş şehrimiz Malatya, Muş bölgesindeki tarım paydaşları ile katıldık. Fuarda emeği geçen herkese Müdürlüğümüz adına teşekkür ediyoruz. Bölge için büyük bir fırsat, şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Tarım alanında yenilikler fuara katılan ziyaretçiler tarafından inceleniyor. 30 İl’den, 150 firmanın yer aldığı fuarda yeni teknolojik ürünler sergileniyor. Fuarda, modern teknolojik, tarım makineleri, sulama sistemleri, organik gıda ürünleri ve hayvancılığa dair bütün yenilikler ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

FUAR ALANINA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Öte yandan 15 Nisan Pazar gününe kadar 10.00 - 19.00 saatleri arasında açık kalacak olan fuara katılmak isteyen vatandaşlar için Battalgazi, Yeşilyurt, Kale, Yazıhan ve Akçadağ ilçe merkezleri ile Emekliler parkı yanından ücretsiz otobüs seferleri düzenleniyor. Fuarı gezen vatandaşlara ayrıca çeşitli yarışma ve ikramlar yapılıyor.busabahmalatya.com