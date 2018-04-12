TARIM FUARI KAPILARINI AÇTI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ.tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine ve Hayvancılık Gıda Fuarı’nın açılışı dün gerçekleştirildi. Mişmiş Park Fuar alanında düzenlenen açılış programına, Malatya Vali Vekili Ali Deniz Sürmen, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, ilçe kaymakamları, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, ilçe belediye başkanları, Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İl Müftüsü Ümit Çimen, kurum müdürleri STK temsilcileri, muhtarlar, birlik başkanların, üreticiler ve yetiştiriciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra başlayan program Malatya Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle devam etti. Telgrafların okunmasından sonra fuarın açılış konuşmasını Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın yaptı.

Malatya’yı tanıtmak, kültürel değerlerini yaşatmak ve yaygınlaştırmak, Malatya ekonomisine katkıda bulunmak, fuarlar kenti Malatya hedefini gerçekleştirmek ve Malatya’yı bölgenin önemli bir cazibe merkezi yapmak için biri tarım fuarıyla yine beraber olduklarını ifade eden Akın, bir ülkenin kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi ancak sanayi, tarım ve teknoloji alanında kendini geliştirmesi ve yenilemesi ile mümkün olacağını söyledi.

FUARA ÖNEM VERİYORUZ

Ziraat odaları başkanları olarak tarım fuarlarına ciddi önem devriklerini belirten Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, “Bizler Ziraat Odası başkanları olarak tarım fuarlarına ciddi önem veriyoruz. Biz üreticiler olarak bölge tarım fuarımızı 5 günlük bir çiftçi eğitimi, bölge çiftçilerinin tanışıp kaynaşması, son teknolojiyle tanışma ve üreticilerimiz ile devlet büyüklerimizin buluşması nedeniyle bir çiftçi bayramı olarak görüyoruz ve çok önem veriyoruz. Bunun için hepimizi buradayız. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın” şeklinde konuştu.

FUAR, ÖNEMLİ BİR KONUM OLUŞTURUYOR

Fuarın organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Mazbatamızı aldığımız bu günde böyle güzel bir organizasyonda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri Makine ve Hayvancılık Gıda Fuarı ülkemizde önemli bir konum oluşturup insanların teknolojiyle buluşması amacıyla Malatya’da ciddi bir katma değer yaratmaktadır” diye konuştu.

KAYISI ÇOK STRATEJİK BİR ÜRÜN

Fuarların büyük bir değişime neden olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Bugün bölgemizin en önemli fuarlarından birini düzenliyoruz. Malatya son dönemde büyük bir değişim, büyük bir yenilenme yaşıyor. Şehir olarak da, şehir ekonomisi olarak da, şehrin sanayisi olarak da Malatya bölgede yıldızı parlayan bir il. Bunda fuarların ciddi bir katkısının olduğu kanaatindeyiz. Bölge anlamında hem ulusal hem uluslar arası düzenlediğimiz fuarların ilimize büyük bir canlılığa, ekonomik hareketliliğe, sektörlerin gelişmesine büyük bir değişime neden oluyor. Tarım Fuarı başta kayısımız olmak üzere Malatya’ya, ülkemiz için kayısı anlamında çok anlam ifade ediyor. Özellikle ihracata gitmesi ülke ekonomisi anlamında, yerel ekonomi anlamında bunun direkt tüketiciciye ulaşması anlamında da çok önemli bir stratejik ürün” ifadelerini kullandı.

FUAR SADECE TARIMLA SINIRLI KALMIYOR

Fuarın ciddi bir katkı sağladığına inandığını belirten Başkan Çakır, “Tarımın Hükûmetimizin verdiği destek ve teşviklerle birçok alanda büyüdüğünü görüyoruz. Özellikle hayvancılığın ilimizde ciddi bir gelişim gösterdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bugün burada bunun şahidi olacağız. Fuarlar üreticimizin teknolojiyle buluşmasına, kendisini yenilemesine, bilinçli üretim yapmasına, ürün verimliliğine ciddi bir katkı sağladığına inanıyoruz. Malatya’da fuar sadece tarımla sınırlı kalmıyor. 28’indende de kitap fuarımız var. Türkiye’den en büyük fuarlarından birisini düzenliyoruz. 380 bin kişiyi fuarımıza ziyaretçi olarak bekliyoruz. 400 yayınevi geliyor. 12 bin 500 metre kapalı alanda yapıyoruz. 350 yazar geliyor. Malatya bir yandan kültürel büyümesini de yakalamak zorunda” söylemlerini kullandı.

COĞRAFİ AÇIDAN ÖNEMLİ BİR MERKEZ

Malatya denilince akla gelen ilk şeyin kayısı olduğunu kaydeden AK Parti Malatya İl Başkanı Mustafa Şahin, “Malatya Büyükşehrimizin yapmış olduğu etkinlikle 12’ncisini icra edeceğiz. Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Teknolojileri ile alakalı yaptıkları bu güzel çalışmalardan dolayı başta Sayın Belediye Başkanımız ve emeği geçen bürokrasi arkadaşlarımıza, bu işlerle iştigal eden birlik başkanlarımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyorum. Malatya’mız gerçekten parlayan yıldız olarak gördüğümüz Doğu ve Güneydoğu’nun her iki tarafını birden Doğu’nun Batısı’nda, Batı’nın Doğu’sunda dediğimiz, Fırat’ın Batı yakasında yer alması, hem stratejik hem de coğrafi açıdan önemli bir merkez olduğunu her serfinde bütün arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalarla bunları en iyi şekilde idrak etmekteyiz. Malatya denilince aklımıza ilk gelen şey dünya kayısısının başkenti olarak ifade ediliyor oluşudur. Biraz önce oda başkanımız da ifade etmeye çalıştılar” şeklinde konuştu.

DEVLETİ ANA, BABA GÖRDÜK

“Elbette söyledikleri şeylerde mutlaka haklı olduğu şeylerin tamamına katılıyoruz” diyen Milletvekili Şahin, şunları dile getirdi:

“Ancak şu anda hükümetimizin yapmış olduğu çalışmalar ve vermiş olduğu destekler noktasında tarımımızın, köylümüzün, çiftçimizin, hayvancılıkla iştigal eden bütün üreticilerimizin hep yanında yer aldıklarını unutmayalım. Özellikle bu yıl içerisinde 14.5 kat trilyon eski para ile 14 buçuk milyar lira bir hibe desteği verilmektedir. Bunların şu ana kadar 7.1 milyarı çiftçimize tamamen aktarmış durumdayız. Bunları ne için erkenden verdik? Geçmiş dönemlerde belki biraz gecikerek veriliyordu. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu anlarda mutlaka devletin yanlarında yer alması lazım. Evet devlet anadır, babadır. Ama gerçekler şu ki: Devleti hep ana, baba da gördük. Bütün çiftçilerimiz, insanlarımızı da ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ mantığı ile kucaklamaya çalıştık.”

Konuşmaların ardın protokol, stantları gezerek, fuara getirilen makineler hakkında bilgiler aldılar.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi