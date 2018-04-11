TARIM FUARI AÇILDI

12. Tarım Fuarı’nın açılışı dolayısıyla Mişmişpark Fuar Alanında bir tören düzenlendi. Düzenlenen açılış törenine Malatya Vali Vekili Ali Deniz Sürmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Ahmet Kızılay, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, İl Jandarma Alay Komutanı J. Albay Şerafettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kurum, kuruluş, oda ve STK temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, folklor gösterileriyle devam etti. Açılış töreninde daha sonra protokol konuşmaları yapıldı.

Akın: 150 firma katılıyor

Törende ilk olarak konuşan Kültür A.Ş. Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya’yı tanıtmanın yanı sıra, kültürel değerleri yaşatmak, yaygınlaştırmak ve Malatya ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirterek, Tarım Fuarı’nın da bu etkinliklerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Bir ülkenin kalkınmasının ancak sanayi, tarım ve teknoloji alanında gelişmesiyle mümkün olacağını kaydeden Akın, “Tarım sektörü ilimiz ve ülkemiz açısından önemli ve stratejik bir sektördür. İlimiz ve bölgemiz nüfusunun yaklaşık olarak %50 den fazlası tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizin en büyük fuarlarından biri olan fuarımıza, yaklaşık 30 ilin tarım sektöründe faaliyet gösteren 150 firmamızı üreticilerimizle bir araya getirdik. Aynı zamanda birliklerimizin ve Ziraat Odalarımızın düzenlediği yarışmalar ve ikramlarla fuarımıza farklı bir boyut kazandırmaya çalıştık.” dedi.

Kılınç: Tarım Fuarını çiftçi bayramı olarak görüyoruz

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç ise yaptığı konuşmada fuarın düzenlenmesinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın şahsında tüm emeği geçenlere teşekkür ederek, üreticiler olarak Tarım Fuarını 5 günlük bir çiftçi bayramı olarak gördüklerini ve çok önem verdiklerini söyledi. Kılınç ayrıca tarım sektöründe gördükleri eksiklikleri dile getirerek, bazı talep ve önerilerde bulundu.

Sadıkoğlu: Ciddi bir katma değer katıyor

Daha sonra konuşan TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da 12. Tarım Fuarı’nın Malatya’ya ciddi manada bir katma değer kattığını belirterek, “Malatya insanının %50’si tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Ciddi anlamda da inivasyon yaratması gereken bir şehir. Bu anlamda bu fuar organizasyonunda emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, hayırlı olmasını temenni ediyorum.”dedi.

Çakır: Malatya büyük bir değişim yaşıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bölgenin en önemli fuarlarından birini düzenlediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise yaptığı konuşmada Malatya’nın son yıllarda büyük bir değişim ve yenilenme yaşadığını söyledi. Malatya’nın birçok alanda bölgesinde yıldızı parlayan bir il olduğunu kaydeden Başkan Çakır, “Malatya’nın bu gelişimine fuarların büyük bir katkısı olduğu kanaatindeyiz. Ulusal ve uluslararası bazda düzenlediğimiz fuarlar, ilimizde büyük bir canlılığa, ekonomik hareketliliğe ve sektörlerin gelişmesinde büyük bir değişime vesile oluyor.” dedi.

Tarım Fuarının ayrı bir anlam ifade ettiğini de kaydeden Çakır, başta kayısı olmak üzere Malatya ürünlerinin ülke için büyük önem ifade ettiğini söyledi. Başkan Çakır konuşmasının devamında özetle şunları söyledi:

“Kayısı stratejik bir ürün. Son yıllarda hükümetimizin vermiş olduğu destek ve teşviklerle birlikte birçok alanda büyüdüğünü görüyoruz. Hayvancılığın ilimizde ciddi bir gelişim gösterdiğini biliyoruz. Fuarlar üreticilerimizin teknoloji ile buluşmasına, kendini yenilemesine, bilinçli üretim yapmasına, ürün kalitesi ve verimliliği açısından ciddi katkı sağlanmasına vesile oluyor. Biz bu fuarda Malatya olarak hep birlikte ev sahipliği yapıyoruz. Civar illerden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden, İç Anadolu Bölgesinden, Akdeniz Bölgesinden gelen bütün başkanlarıma katılımlarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Şahin: Malatya, parlayan bir yıldız

Son olarak konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin de başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Malatya’nın bölgesinde parlayan bir yıldız olduğunu söyledi. Malatya denilince akla ilk olarak kayısının geldiğini kaydeden Şahin, hükümet tarafından kayısıya ve tarıma yönelik verilen destekler hakkında bilgiler verdi. Hükümetin daima tarımın ve çiftçinin yanında olduğunu, bu kapsamda büyük destekler verdiğini kaydeden Mustafa Şahin, “Şu anda bu yıl içerisinde 14 buçuk milyar lira hibe desteği verilmektedir. Bu miktarın7.1 milyarını çiftçimize tamamen aktarmış durumdayız” dedi.

Milletvekili Şahin, konuşmasında hükümet tarafından tarıma ve çiftçilere verilen destekler hakkında ayrıntılı bilgiler de verdi.

Kutlama telgrafları

Açılış törenine başta TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba olmak üzere birçok kişi kutlama telgrafı gönderdi.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ümit Çimen’in yaptığı duanın ardından kurdele kesilerek, fuarın açılışı yapıldı. Açılışın ardından törene katılanlar fuardaki standları gezerek, ürünleri incelediler.

Zengin Program içeriği

15 Nisan Pazar gününe kadar 10.00 – 19.00 saatleri arasında açık kalacak olan fuara katılmak isteyen vatandaşlar için Battalgazi, Yeşilyurt, Kale, Yazıhan ve Akçadağ ilçe merkezleri ile Emekliler parkı yanından ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.30 ilden 150 dolayında firmanın katıldığı fuar süresince çeşitli yarışma ve ikramlar da yapılacak. (Bülten) busabahmalatya.com