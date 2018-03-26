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TARİHİ MEKANLARA  AKIN ETTİLER

Malatya’da vatandaşlar, hafta sonu Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi mekanlara akın etti. Battalgazi Belediyesi rehberlerinin eşlik ettiği vatandaşlar, tarihi eserleri ayağa kaldıran Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

TARİHİ MEKANLARA  AKIN ETTİLER

Malatya’da vatandaşlar, hafta sonu Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi mekanlara akın etti. Battalgazi Belediyesi rehberlerinin eşlik ettiği vatandaşlar, tarihi eserleri ayağa kaldıran Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 16:43
TARİHİ MEKANLARA  AKIN ETTİLER

Baharla birlikte güneşli hayayı fırsat bilen vatandaşlar, Battalgazi ilçesinin tarihi mekanları başta olmak üzere Orduzu Galip Demirel Çınar Park’a ve mesire alanlarına akın etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın 2004 yılında Battalgazi Belediye Başkanlığı’na seçilmesi ile birlikte tek tek ayağa kaldırılan tarihi eserler, yeni süreçte ziyaretçilerin akınına uğruyor. Her gün binlerce vatandaş, Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya’da bulunan tarihi mekanları gezerek, rehberlerinden tarihi eserler hakkında bilgiler alıyor. İl dışından gelenlerinde yer aldığı ziyaretçiler, ilçede bulunan tarihi mekanların yeniden ayağa kaldırılmasında emeği olanlara teşekkür ederek, bölgenin mutlaka herkes tarafından gezilmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Battalgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Orduzu Galip Demirel Çınar Park’a da vatandaşlar akın etti. Hafta sonu tatilini aileleri ile birlikte geçirmek için Orduzu Galip Demirel Çınar Park’a gelen vatandaşlar, burada hem dinlendiler, hem de halay çekip eğlendi.busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVatandaşTarihi MekanlarBATTALGAZİ BELEDİYESİ
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