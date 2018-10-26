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Tarhana severlerini üzdü

Besin değeri yüksek, hem kışın hem de yazın tüketilen Malatya tarhanası, tarhanaseverleri üzdü. Şimdilerde kilosu 12 TL’den satılan tarhananın fiyatının düşmesi bekleniyor.  

Tarhana severlerini üzdü

Besin değeri yüksek, hem kışın hem de yazın tüketilen Malatya tarhanası, tarhanaseverleri üzdü. Şimdilerde kilosu 12 TL’den satılan tarhananın fiyatının düşmesi bekleniyor.  

26 Ekim 2018 Cuma 10:42
Tarhana severlerini üzdü

Kış aylarının vazgeçilmezi, Malatya tarhanası zamlı gıdalar arasına girdi. Kilosu 12 TL’ye yükselen tarhanaya olan ilginin bugünlerde az olması satıcılarını üzerken, alıcıları ise fiyatların düşmesini bekliyor.

Malatya tahrasının fiyatını dile getiren esnaf Mustafa Kaya, tarhanaya ilginin olmadığını söyledi.

ÖNCELERİ ÇOK ALAN OLUYORDU

Önceki yıllar alıcısının çok olduğunu hatırlatan Kaya, “Malatya tarhanasının besin değeri yüksek ve doyurucudur. Tarhanamız hem kışın hem de yaz aylarında tüketilebilir. Özellikle kışın tüketiliyor. Fiyatı önce 10 TL’ydi şimdi 12 TL oldu. Bazı tarhanaseverler alamıyorlar. Bazen bir yemeklik alan oluyor. Önceleri çok alan oluyordu. Malatya dışından misafirlere geçen yıl çok fazla sattık. Bu yıl böyle olmadı” şeklinde konuştu.

ÇOK ALAMADIM

Tarhananın düşmesini bekleyeceklerini dile getiren Aynur Altın isimli vatandaş da, “Malatya tarhanası en az Maraş’ın meşhur tarhanası kadar güzel. Maraş’ta bu tarhana çerez veya bisküvi gibi yense de Malatya’da bunun çorbası yapılıyor. Ben mutlaka evimde bulundururum. Yapması çok zahmetli olduğu için evimde yapamıyor. Bu yüzden temiz ve kaliteli olan tahraları satın alıyorum. Bu yıl çok pahalanmış. Kilosu 12 TL. Çok alamadım. Düşmesini bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Besin Değeri YüksekMalatya Tarhanası
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