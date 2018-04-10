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TANRIVERDİ KAZANDI

2 dönem başkanlık yapılabilen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) başkanlığı görevini, Mustafa Gültepe’ye devreden İşadamı Hikmet Tanrıverdi, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Pazartesi günü yapılan Meslek Grubu ve Meclis Üyeliği seçimlerine aday olarak katıldı ve meclis üyeliğine seçildi.

TANRIVERDİ KAZANDI

2 dönem başkanlık yapılabilen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) başkanlığı görevini, Mustafa Gültepe’ye devreden İşadamı Hikmet Tanrıverdi, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Pazartesi günü yapılan Meslek Grubu ve Meclis Üyeliği seçimlerine aday olarak katıldı ve meclis üyeliğine seçildi.

10 Nisan 2018 Salı 19:31
TANRIVERDİ KAZANDI

Hikmet Tanrıverdi, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO)  Pazartesi günü yapılan Meslek Grubu ve Meclis Üyeliği seçimlerine akday olarak katıldı ve meclis üyeliğine seçildi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılan, mevcut başkan Öztürk Oran ile Şekib Avdagiç ve Abdullah Teber’in başkanlığa aday olduğu İTO seçimlerinde 81 meslek grubundan 261 meclis üyesi olmak üzere 603 üyenin seçildiği, Şekib Avdagiç’le birlikte hareket eden Tanrıverdi,kendi grubunda rakibine 423 oy fark atarak 1094 oyla meclis üyeliğini kazandı.

İTO’nun başkan adayları Avdagiç ve Teber de, Plastik ve Kauçuk Meslek Komitesi’nden meclis üyeliğine aday oldular. Başkan adaylarından Avdagiç, 561 oy alarak Oda Meclisi’ne seçildi. Rakibi iş adamı Abdullah Teber’e ise komitesinden 386 oy çıktı.

Son Güncelleme: 10.04.2018 19:51
Anahtar Kelimeler:
SeçimHikmet Tanrıverdi
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