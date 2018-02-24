TANRIÖVER, BİRLİK VAKFI’NA KONUK OLDU

Tanrıöver, “Muazzez Peygamberimiz (sav), hadisi nebevilerinden önce selâm, sonra kelâm buyuruyorlar. Evveli, âhiri, zâhiri ve batını selamlıyorum. Levlâke sırrının mazharını selamlıyorum. Yedi kıtaya at sürmüş nâ-mağlub Osmanlı’nın bedbâht torunlarını selamlıyorum. Büyük Anadolu'nun asil evladı Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı selamlıyorum” diyerek konuşmasına başladı.

Tanrıöver, “Mîsâk-ı Millî, ‘Millî Ant’, yani ‘Millî Yemin’ Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kırmızı kitabıdır, bizim milli andımızdır ve yakın dönem ‘Türk Tarihi'nin Kızıl Elması'dır”dedi.

İslâm dünyasında üç aile varlığından bahseden Tanrıöver,” Âl-î Resul, Âl-î Selçuk ve Âl-î Osman. Muazzez Peygamberimiz (sav) nübüvet risaletiyle mühürlendikten sonra Mekke'den, Medine'ye hicret etmiş ve İslâm’ın ilk şehir devletini Medine’de kurmuştur. Kurmuş olduğu bu şehir devleti daha sonra Mekke’nin fethi ile taçlandırılarak, Arap yarımadasında önemli bir devlet haline gelmiş ve bu sayede İslâm’ın nurlu ışığı bütün Arap yarımadasını ışıltmıştır” diye konuştu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ VARLIĞINI KAYBETMEDİ

Bu tarihi süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, Mîsâk-ı Millî sınırları içerisinde varlığını ve aidiyetini asla kaybetmediğini ifade eden Tanrıöver,“Sormak isterim: Kosova Devleti’ni kim kurdu? Kosova Devleti, 2007 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Kosova Devleti’nin Kurmay Başkanı Rahmetli Turgut Özal’dır. Kosova Devleti’nin kuruluşundaki birliklerin Başkanı Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu idi. Kosova Devleti’nin kurulması için gerekli lojistiği sağlayan Milli Gençlik Vakfı ve Rahmetli Erbakan önderliğindeydi. Deniz Baykal’ın oradaki çatışma cephelerinde ne işi olduğunu tekrar zihinlerinizde hatırlayınız. O kareyi o fotoğrafı tekrar hatırlamanızı isterim. Bu Misak-ı Millî meselesi batı içinde kapanmamış bir parantezin kilididir” açıklamalarını yaptı.(Bülten)busabahmalatya.com