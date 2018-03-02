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TANITIM DA EKSİK KALDIK!

Malatya’nındoğal güzellikleri, tarihi eserleri, zengin mutfağı ve inanç turizmine hitap eden kültürünün sergilenmesi, tanıtılması ve Kentin turizminin geliştirilmesi amacıyla Vali Ali Kaban başkanlığında Valilik Makamında toplantı gerçekleştirildi.

TANITIM DA EKSİK KALDIK!

Malatya’nındoğal güzellikleri, tarihi eserleri, zengin mutfağı ve inanç turizmine hitap eden kültürünün sergilenmesi, tanıtılması ve Kentin turizminin geliştirilmesi amacıyla Vali Ali Kaban başkanlığında Valilik Makamında toplantı gerçekleştirildi.

busabahmalatya
busabahmalatya
02 Mart 2018 Cuma 12:34
TANITIM DA EKSİK KALDIK!

Vali Kaban toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmasında, Malatya’da daha önce görev yapmış olduğu illerden çok farklı ve zengin bir kültürle karşılaştığını belirterek, “Malatya da tarih var, kültür var, doğal güzellikler var. Farklı inançlarda, düşüncelerde olunmasına karşın hoşgörü var, inançlara saygı var, sevinçte ve kederde birliktelik var, bereketli toprağı ve zengin su kaynaklarından oluşan doğal ürünleri var, kadim kültüründen kaynaklanan zengin mutfağı var. İşte bu unsurları bir araya getirerek ve tanıtımını en iyi şekilde yaparak, Malatya’mızı turizmde marka yapmalıyız. Bugün bu konuyu görüşmek, katılanların görüş ve fikirlerini almak için toplandık, buradan çıkan fikirleri olgunlaştırıp ileriki haftalarda tekrar tekrar toplanarak sonuca gidilmesi için çaba göstereceğiz” diyerek toplantıya katılanların görüş ve önerilerini dinledi.

Toplantıda; Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Yeşilyurt ilçelerindeki inanç turizmine yönelik kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, anma günleri ve kutsal günlerde bu kültürel zenginliklerin turizme açılması için eksikliklerin giderilmesi ve çeşitli materyallerle tanıtıma ağırlık verilmesi konusunda kararlar alındı.

Vali Kaban,inanç turizmine yönelik uluslararası bir etkinliğin ilimizde gerçekleştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini, gerçekleşmesi halinde ilimiz turizmine önemli katkı sunacağını beyan ederek kente bu tür etkinlikleri kazandırmak için yoğun çaba sarfettiklerini belirtti.

Vali Kaban başkanlığındaki toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, İnönü Üniversitesi, FKA yetkilileri, Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Yeşilyurt belediye başkanları, İl Kültür ve Turizm Müdürüve diğer ilgili kurum temsilcileri katıldı. (Bülten) - busabahmalatya.com

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