TAM BİN METREKARE

Başkan Millioğulları, “Hekimhan’ın yıllardır kanayan bir yarası olan pazar yeri sorununu tamamladık. Yer değiştirme sorunları, oradan oraya göç noktasında sürekli sıkıntılarla boğuşan pazarcılarımıza artık geçici değil, kalıcı bir çözüm ürettik” dedi.

Çözüm bulma noktasında ‘Kapalı Pazar Yeri’ adlı projesi hazırladıklarını ifade eden Millioğulları,“6 aylık bir süre içerisinde bu projemizi sonlandırdık. Pazar yeri tamamlandıktan sonra yaklaşık bir ay boyunca insanlarımızın bilgilendirilmesi noktasında duyurularımızı yaptık. Projenin tamamlanmasına müteakip, Hekimhan için çok daha modern konumda olan kullanıma elverişli bir pazaryerini hayata geçirdik. Pazarcı kardeşlerimize bu süreçte ortak mutabakatla belirlediğimiz yerde pazarlarını kurmaları için gerekli bilgilendirme yapıldı” açıklamalarını yaptı.

BİN METREKARE PAZAR YERİ

Yeni yapılankapalı pazar yerinin toplam alanının bin metrekare ve yaklaşık 400 bin liraya mal olduğunu söyleyen Millioğulları, “Belediye olarak yaptığımız çalışmada her pazarcı esnafımız içim 15 metrekare alan ayarlandı. Ama pazarcı esnaflarımız bu alanın küçük olduğunu alanın daha geniş olmasını istediler. Belediye olarak tekrar yaptığımız çalışmada bu alanı 21 metrekare alan olarak yani 7 metreye 3 metre olarak ayarladık” şeklinde konuştu.

Millioğulları sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ama pazarcı esnafımız bunu da beğenmediler ve bizden 45 metrekare alan istediler. Bizde pazarcılarımıza 21 metrekare alanın dışında yer veremeyeceğimizi aksi takdirde yeni yaptığımız kapalı pazar yerine pazarcı esnafının yarısının sığamayacağını belirttik.Bu durumu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Yeni yapılan kapalı pazar yerinin Hekimhan’ımıza ve pazarcı esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.”(Bülten) - busabahmalatya.com