Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115283
ALTIN
161.696
DOLAR
3.8074
STERLİN
5.2729
EURO
4.6711

TAM  84 BİN 211 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Malatya Havalimanı’nda Ocak ayında toplam 84 bin 211 yolcuya hizmet verildi.

TAM  84 BİN 211 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Malatya Havalimanı’nda Ocak ayında toplam 84 bin 211 yolcuya hizmet verildi.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 13:16
TAM  84 BİN 211 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Ocak ayında Malatya Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 artışla 83 bin 111, dış hat yolcu trafiği yüzde 147 artışla bin 100, toplamda ise yüzde 29 artışla 84 bin 211 oldu. 2018 Yılı Ocak ayında Malatya Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artışla 604 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 100 artışla 10 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 13 artışla 614’e ulaştı.

2018 Yılı Ocak ayında Malatya Havalimanı Yük trafiği ise toplamda yüzde 27 artışla 647 ton olarak gerçekleşti.

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya HavalimanıYolcuMalatyaMalatya Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğrenciler su tasarrufunu anlatacak
Öğrenciler su tasarrufunu anlatacak
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK
MALATYA'DA FETÖ OPERASYONU
MALATYA'DA FETÖ OPERASYONU

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim