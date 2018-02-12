TAM  84 BİN 211 YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Ocak ayında Malatya Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 artışla 83 bin 111, dış hat yolcu trafiği yüzde 147 artışla bin 100, toplamda ise yüzde 29 artışla 84 bin 211 oldu. 2018 Yılı Ocak ayında Malatya Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artışla 604 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 100 artışla 10 olmak üzere, toplam uçak trafiği yüzde 13 artışla 614’e ulaştı.

2018 Yılı Ocak ayında Malatya Havalimanı Yük trafiği ise toplamda yüzde 27 artışla 647 ton olarak gerçekleşti.

