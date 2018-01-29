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TAM 6 BİN 224 KEZ YIKANDI

Battalgazi Belediyesi, 2017 yılında 92 bin 388 ton çöp toplarken ilçeye bağlı cadde ve sokaklar da 6 bin 224 kez arazözlerle yıkandı. 

TAM 6 BİN 224 KEZ YIKANDI

Battalgazi Belediyesi, 2017 yılında 92 bin 388 ton çöp toplarken ilçeye bağlı cadde ve sokaklar da 6 bin 224 kez arazözlerle yıkandı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 18:01
TAM 6 BİN 224 KEZ YIKANDI

Battalgazi Belediyesi, Malatya’nın büyükşehir olması ile birlikte Battalgazi ilçesi sınırları içerisinde bulunan 102 mahallede temizlik hizmetlerini rutin olarak sürdürüyor. Türkiye standartları üzerinde verdiği temizlik hizmeti ile dikkatleri üzerine çeken Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılı içinde 92 bin 388 ton çöp topladı.

Battalgazi Belediyesi sorumluluk sahası içinde bulunan konteynerlerin 2017 yılı içerisinde 26 bin 32 kez yıkaması ve dezenfekte çalışması gerçekleştirilirken, 6 bin 224 kez de cadde ve sokaklar arazözlerle yıkandı. Yine 2017 yılı içinde bin 370 ton hafriyat kaldıran Battalgazi Belediyesi, dönem içerisinde 436 bölgede toplu temizlik çalışması yaptı. 672 kez semt pazarlarının temizliği yapılırken, temizlik çalışmalarından vatandaşların memnun olduğu belirtildi.
Battalgazi Belediyesi, ilçe genelinde 102 mahallede yaptığı temizlik çalışmalarının yanı sıra ibadethanelerin de temizliğini yapıyor. Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde Battalgazi ilçesi sınırları içinde bulunan ibadethanelerin temizliği talepler doğrultusunda rutin olarak gerçekleştiril

İHA

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Son Güncelleme: 29.01.2018 18:58
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BATTALGAZİ BELEDİYESİ92 Bin 388 Ton çöpMalatya
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