TAM 44 BİN TÜRK BAYRAĞI DAĞITILDI

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 'Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerlere destek ve milli duyguları yaşatmak için şehir merkezinde vatandaşlara 44 bin Türk bayrağı dağıtıldığını bildirdi. Başkan Çakır yaptığı açıklamada, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın başarılı geçmesi için temennide bulunarak, "Bu dava Türkiye'nin kalkınma, gelişme ve terörden arınma davasıdır. 15 Temmuz'u Malatya'da da yaşadık. Kentte bayrağına, devletine, vatanına sahip çıkma bilinci son derece yüksek. Askerimiz Suriye'ye girdiği andan itibaren vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu gördük. Bizden ciddi manada bayrak talebi vardı. Bu kapsamda bayrak dağıtma kararı aldık 44 bin bayrağımızı vatandaşlarımıza dağıtalım istedik" diye konuştu



Türkiye'nin son dönemlerle terörle mücadelede ciddi başarı sağladığını ifade eden Çakır, "Şu anda da Cumhurbaşkanımız, başkomutanımızın talimatlarıyla ordumuz Suriye'de. Suriye'den ülkemize yapılan saldırıları biliyorduk. Onlarca eylem yapıldı, şehit verildi. Terörü yerinde kurutmak amacıyla askerimiz şu an Suriye'de. Onlar için dua edeceğiz ama bu bilincin oluşması için de bayraklarımızla balkonlarımızı. binalarımızı süsleyeceğiz. Biz önceki geceden itibaren tüm ana caddeleri bayraklarla süsledik. Birlik zamanı biz ne kadar birlik olursak ülkemiz, geleceğimiz, vatanımız adına o kadar daha güçlü olacağız. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz etrafında kenetleneceğiz görüşü ne olursa olsun bu dava vatan, bayrak davası. Hep birlikte, güçlü olacağız inşallah" şeklinde konuştu.



Bayrak dağıtımına Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır'ın yanı sıra Ak Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, daire amirleri ve müdürleri katıldı.busabahmalatya.com