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TAM 40 YIL SONRA BABA MESLEĞİNE DÖNDÜ

Baba mesleği olarak terzicilik yapan İsmet Gülseren, 40 yıllık gurbet hayatı sonrası tekrar mesleği öğrendiği Darende’nin Balaban Mahallesine dönerek burada mesleğini yürütecek.

TAM 40 YIL SONRA BABA MESLEĞİNE DÖNDÜ

Baba mesleği olarak terzicilik yapan İsmet Gülseren, 40 yıllık gurbet hayatı sonrası tekrar mesleği öğrendiği Darende’nin Balaban Mahallesine dönerek burada mesleğini yürütecek.

30 Mart 2018 Cuma 18:47
TAM 40 YIL SONRA BABA MESLEĞİNE DÖNDÜ

Uzun yıllar İstanbul’da mesleğini yürüten Terzi Gülseren,m 40 yıl sonra memleketine dönerek artık mesleğini burada icra etmek istediğini belirtti. Mahallede bir terzi dükkanı açan Gülseren’in açılış törenine ise Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince katıldı. Burada konuşan Kaymakam Zengince, “Makineleşmenin arttığı ve terzi dükkanlarının müzeye dönüştüğü bir dönemde, atılan bu adım tebrik edilmesi gereken bir girişim. El emeği göz nuru verilerek yapılan çalışmalar takdir edilen ve saygı gören faaliyetlerdir” şeklinde konuştu. Uzun yıllar İstanbul’da ticari faaliyet gösterdikten sonra, memlekete olan özlemi ve sakin bir yaşam sürmek için sılaya geri döndüğünü ifade eden Terzi İsmet Gülseren ise “Ömrüm ne kadar yeterse o kadar bu mesleğimi sürdüreceğim. Dükkanıma gelip oturduğumda rahat ediyorum. Şimdilerde hazır giyim sektörünün bu işe egemen oldu ve terzilik mesleğini zora soktu. Çin mallarının da piyasadaki dengeyi bozması terziliğe ağır darbe oldu. Önceki yıllardaki gibi siparişle elbise dikemiyoruz. Mesleğin kaybolmaması için sadece yırtık, sökük dikerek ve hazır giyimde bedene göre ayar yaparak para kazanıp evimize ekmek götürmenin çabasındayız" diye konuştu.

Kaymakam Zengince, terzi dükkanı açılışı sonrasında ise yine Darende Balaban Mahallesinde Mustafa Altıntop’un işletmeye açtığı berber dükkanının açılışını gerçekleştirdi. Açılışlara Kaymakam Zengince, Darende Esnaf Odası Başkanı Kürşat Gök, Mahalle Muhtarı Cemal Çelebi ve vatandaşlar katıldı.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
İsmet GülserenDarendeBalaban MahallesiHakan Zengince
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