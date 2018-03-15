TAM 40 YIL BOYUNCA KAZA YAPMADI

Battalgazi ilçesinde 40 yıldır ticari taksicilik yapan Abdullah Altuntaş, ehliyetini 1977 yılında aldığını ve bu sürede sürekli araba kullandığını anlattı. Mesleğe zamanın meşhur şoförü Hacı Tural’ın yanında muavin olarak başladığını belirten taksici Altuntaş, ustalarından şoförlüğün en önemli noktalarına kadar her şeyini öğrendiklerini ifade etti.

Abdullah Altuntaş, 40 yıldır trafikte herhangi bir kazaya karışmadığı için Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından kendisine plaket verildiğini belirterek, “Şoförlüğe 1969 yılında hastanenin minibüs durağında muavinlik ile başladım. Muavinlik döneminde çok ustalarımız gelip geçti. Bu ustaların içerisinde Hacı Tural diye bir ustamız vardı. Biz böyle insanların yanında muavin olarak çalıştık. Sabahları okula gidip, öğleden sonra da muavinlik yapıyordum. Ondan sonra büyüdük ve araç kullanmaya başladık. Gece çalıştığım için çok zorlukları vardı. 18 yaşına gelince ehliyet almaya karar verdim. Tabi o zaman çok zordu ehliyet sınavları. Ehliyeti aldıktan sonra da taksiciliğe adım attık. Tamı tamına 40 yıl oldu. 40 yıldır Allah’a şükür kazaya karışmadım. Bunun için de Malatya Şoförler Odası bana plaket verdi” dedi.

“KENDİSİNE SAYGISI OLMAYAN KARŞISINDAKİ DE SAYGI GÖSTERMEZ”

Altuntaş, trafikte en önemli unsurun saygı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teknoloji şu anda ilerlediği için araçlarımız daha iyi, yollarımız daha iyi. Biz eskiden 124 ile şoförlüğe başladık. 1972’den beri taksi şoförlüğü yapıyorum. Otobüse gittim geri döndüm. Kamyona gittim geri döndüm. Bilfiil olarak taksi ile uğraşmayı seviyorum. Yeni araçları alarak devletimizin bize vermiş olduğu imkanı değerlendiriyoruz. ÖTV sıfırlandığı ve yüzde 29 indirim olduğu için arkadaşlar lüks arabalara yöneldiler. Çoğu arkadaşımız 2019’un 6’ncı ayına kadar bu ÖTV’den yararlanabiliyor. Trafikte en büyün unsur saygıdır. Kendisine saygısı olmayan karşısındaki de saygı göstermez.” busabahmalatya.com