TAM 36 MİLYON METREKÜP ATIKSU ARITILDI

Malatya’nın içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısını güçlendirmek için çalışmalar yapan MASKİ Genel Müdürü, Malatya genelinde bulunan 7 adet biyolojik arıtma tesisi ve 15 adet doğal arıtma tesisinde atık su arıtımı yapıyor.



Konu ile ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Suyun canlıların yaşamı için öneminin farkındayız. Vatandaşlarımıza kaliteli ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için yoğun altyapı çalışmaları yapıyoruz. Suyun vatandaşa ulaştırılması kadar kullanılan suyun doğaya geri kazandırılması da önemli. Kullanım sonucu oluşan atık suların doğaya verdiği zararın önüne geçebilmek için atık su arıtma tesislerimizde çalışmalar yapıyoruz. Malatya genelinde 7 adet biyolojik arıtma tesisi ve 15 adet doğal arıtma tesisimiz var. 2017 yılında Malatya merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizde toplamda 35 milyon 104 bin metreküp atık su arıtıldı. Yeşilyurt ilçesi Fatih ve Özal Atıksu Arıtma Tesislerimizde ise toplam 66 bin metreküp atık su arıtıldı. Tesislerimizde 2017 yılında yaklaşık 36 milyon metreküp atık su arıtılarak tekrar doğaya kazandırıldı. Battalgazi bölgesinde bulunan atık su arıtma tesislerimizde tam kapasite ile çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki yıllar için yapılmasını planladığımız 7 adet atık su arıtma tesisimiz var. Tesis sayılarımız tamamlandığında Malatya’nın tamamının atık suları arıtılarak doğaya kazandırılacak. Malatya'mızın her noktasını koruma altına alıp, çevre kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

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