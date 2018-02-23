TAM 114 ÜLKEYE...

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Gürsel Özbey, 2017 yılında 114 ülkeye 94 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini ve bunun karşılığında 266 milyon 874 bin dolar girdisi sağlandığını söyledi.

Malatya ekonomisinin en önemli kaynaklarından biri olan kayısı da 2017 yılı ihracat rakamları belirlendi. İhracat ile ilgili bilgiler veren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, “2017 yılı ihracat rakamlarına göre, kuru kayısı, zerdali, endüstriyel kuru kayısı yani kayısı mamulleri ve ürünlerinin tamamı 266 milyon 874 bin dolar yurt dışına ihraç edilmiştir” dedi.

Toplamda 94 bin 874 ton kayısı ihracatının gerçekleştirildiğini aktaran Özbey, “Biz 100 bin ton hedeflemiştik, aşağı yukarı bu hedefimize yaklaştık” ifadelerine yer verdi. Kayısı ihracatının yapıldığı ülkelerin başında ABD’nin olduğunu belirten Özbey, “Biliyorsunuz ABD bizim ihracatımızın tahminen yüzde 30 civarındaki miktarını yapmaktadır. Yüzde 30-35 civarında da Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yaptık, geri kalanı da dünyanın çeşitlik ülkelerine gönderdik. Malatya dünyanın 114 ülkesine ihracat gerçekleştirmiş oldu. Tabi bu da Malatya’nın ve ihracatçımızın kayısıya verdiği önem ve bütün dünyaya yapmış oldukları gezi ve seyahatler neticesinde ürünümüzü satmışlardır" diye konuştu.

İhracatta zaman zaman sorun yaşadıklarını da dile gideren Özbey, “Özellikle geri dönen ürünlerin kükürt oranlarıyla ilgili sorunlar yaşandı. Bunları da biz aşmaya çalıştık ama bunun da biz yasayla tekrar düzenlenerek dönen malın ihracatçıya seri bir şekilde verilmesi ve ihracatçımızın da bunun tekrar eğer kükürtten dolayı dönmüşse, bunun kükürdünü düşürerek, tekrar yıkayarak, tekrar işlemden geçirerek tekrar ihraç etme şansını yakalaması için bu zamanın kısaltılması lazım. Yani ihracatçımızın yorulmaması lazım, ihracatçımıza ‘Bu malı niye gönderdin?, Neden geri geldi?’ gibi sorular sormak yerine bunu bir an önce verip tekrar geri ihracatını sağlamak lazım” şeklinde konuştu.

Rekoltenin yüksek olduğu yıllar kayısı fiyatların düştüğünü ifade eden Özbey, “2016 yılıyla kıyaslama yapıldığında, geçtiğimiz yıl 78 bin 987 ton ürün satıldı. Karşılığında 289 milyon 991 bin TL ürünün bol olmasından dolayı miktarımız fazla dövizimiz az çünkü, ürün bol olduğu zaman ister istemez fiyatlar aşağıda seyretmektedir. 2018 yılında da bu rekolteden geri kalan ürünün satılacağını öngörüyorum” diye konuştu.