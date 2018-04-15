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TAM 100 OKULA VERİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 okula tıbbi malzeme ile birlikte ecza dolabı hediye edildi.

TAM 100 OKULA VERİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 okula tıbbi malzeme ile birlikte ecza dolabı hediye edildi.

15 Nisan 2018 Pazar 12:18
TAM 100 OKULA VERİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ecza dolaplarının okul yöneticilerine teslimi için Sanat Merkezi fuaye alanında bir tören düzenlendi.

Törene Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, bazı daire başkanları ile okul yöneticileri katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinindaima kendilerine destek olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, 100 okula verilen ecza dolabından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

KALİTELİ EĞİTİM GEREK

Eğitim kalitesinin yüksek olmasının ülkemizin ve ilimizin gelişmesi açısından büyük önem arz ettiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, "Eğitim ülkemiz için ilimiziçin çok önemli. Eğitimin kalitesi ne kadar yüksek olursaülkemiz o kadar güvencede. Milli Eğitimin son dönemlerde başarı istatistiklerine baktığımızda başarı çıtasının hızla yükseldiğini görüyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle zaman zaman istişarelerde bulunarak okullarımıza katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzde kitap fuarı var. Milli Eğitim Müdürlüğü de fuarımızı destekliyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. 100 adet ecza dolabını tıbbi malzemeler ile birlikte okullara vereceğiz. Öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı, başarılı günler diliyorum" sözlerini kaydetti.

Konuşmaların ardından okulların yöneticilerine ecza dolapları takdim edildi. (Bülten)busabahmalatya.com 

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