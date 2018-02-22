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TALEBİMİZ KARŞILIK BULMADI

‘28 Şubat Mahpusları Serbest Bırakılsın!’ taleplerini söylemeye devam ettiklerini dile getiren MAZLUMDER Malatya Şube Başkanı Mehmet Aslan, “Hemen her çevreden geniş bir katılımla dillendirdiğimiz bu talep maalesef bugüne kadar somut bir çözüm iradesi ile karşılık bulmadı” dedi.

TALEBİMİZ KARŞILIK BULMADI

‘28 Şubat Mahpusları Serbest Bırakılsın!’ taleplerini söylemeye devam ettiklerini dile getiren MAZLUMDER Malatya Şube Başkanı Mehmet Aslan, “Hemen her çevreden geniş bir katılımla dillendirdiğimiz bu talep maalesef bugüne kadar somut bir çözüm iradesi ile karşılık bulmadı” dedi.

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 14:02
TALEBİMİZ KARŞILIK BULMADI

MAZLUMDER Malatya Şubesi, 28 Şubat mağdurları için Malatya Adliyesi önünde 7’nci kez bir araya geldi. Dün yaptıkları basın açıklamasıyla tekrar yetkililere seslenen MAZLUMDER Malatya Şube Başkanı Mehmet Aslan, 28 Şubat’ın ne zaman son bulacağını söyledi.

KARŞILIK BULMADI

Artık bu konuda ne diyeceklerini bilemediklerini ifade eden Başkan Aslan, “Yedinci haftasında, şubelerimizle ve bu talebimize destek veren bütün kişi ve kurumlarla ‘28 Şubat Mahpusları Serbest Bırakılsın!’ demeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta başta Bolu Cezaevi olmak üzere Diyarbakır, Batman ve Sivas cezaevlerinin önünden hemen her çevreden geniş bir katılımla dillendirdiğimiz bu talep maalesef bugüne kadar somut bir çözüm iradesi ile karşılık bulmadı. Tek bir kanun maddesi ile çözülebilecek bir meselenin akıl ve vicdan sınırlarını zorlayacak derecede ihmal edilmesi, çelişki üstüne çelişki üreten yargının günahlarının görmezden gelinmesi, hayatı çalınan insanların ve ailelerin yaşadıklarına yönelik umursamazlık bu kadar açıkken artık bu konuda ne diyeceğimizi bilemez durumdayız” diye konuştu.

28 ŞUBAT SİYASİ YARGI KARARLARI İPTAL EDİLSİN! 

Taleplerini tekrar ettiklerini belirten Başkan Aslan, şunları kaydetti:
“28 Şubata darbe, yargılamalara brifingli yargılamalar dedikten sonra bu yargılamalar neticesinde verilen siyasi kararlara meşru kararlar muamelesi yapmak çelişkiden öte bir anlam ifade etmemektedir. Açıktır ki infazlar tamamlandıktan sonra gelecek bir yeniden yargılama düzenlemesinin ya da iade-i itibarın 30 yılını cezaevlerinde geçiren insanlar açısından hiçbir şey ifade etmeyecektir. Çocukları babasız, anneleri evlatsız bırakan bu sorunun hemen şimdi çözülmesi gerekmektedir. MAZLUMDER olarak bıkmadan usanmadan, 28 Şubat Siyasi Yargı Kararları İptal Edilsin!  28 Şubat Mahpusları Derhal Serbest Bırakılsın! talebimizi tekrar ediyoruz.”

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
‘28 Şubat Mahpusları Serbest Bırakılsın!’ TalepleriMAZLUMDER Malatya Şube Başkanı Mehmet Aslan
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