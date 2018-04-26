Taksicilik Ayakta Durmaya Çalışıyor

Taksici esnafı Mehmet Alpa, Malatya’da taksiciliğin zar zor ayakta durabildiğini ifade etti. Alpa, “Taksi küçük esnaf sınıfında yer alıyor. Malatya’da uzun süreli taksicilik yapmazsanız para kazanamazsınız. Eski zamana nazaran taksiciliğin kazancı çok düşük. 8 saat değil de 10-12 saat çalışalım da biraz ayakta durabilelim diyoruz” şeklinde konuştu.

İnsanların taksiye ön yargılı baktığını belirten Alpa, esnafların sıkıntılarına değindi.

FİYATLARDİĞER İLLERE GÖRE YÜKSEK

Malatya’daki taksi fiyatlarının diğer illere göre yüksek olduğuna da değinen Alpa, “Otobüs, minibüs ayrıca kişilerin özel araba sayıları çoğaldı. Taksi işi de bayağı zorlanıyor. Fiyatlar diğer illere göre yüksek ancak bize sorarsanız fiyatlar düşük” diye konuştu.

Taksicilerin yaşadığı sıkıntıları anlatan Alpa, “Trafik konusunda sıkıntı var. Yine park sorunları var. Çift şeritli yol tek şerite düşüyor. Bu da zaman kaybına yol açıyor” dedi.

Alpa, “Yol fiyatlarını kilometre başına belirliyoruz. Bir kilometre 3 buçuk lira” bilgisini paylaştı.

HİLAL DEMİRTAŞ Busabah Gazetesi