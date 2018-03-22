TAKİP EDİYORUZ

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Özel Halk Otobüsleri ile toplu ulaşım araçlarında kabus gibi bir süreç yaşandı. Şikayetler ardı ardına gelirken MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, konuyla ilgili eğitim süreçlerini anlattı. Tamgacı, “MOTAŞ’a yeni katılan arkadaşlarımızı (Özel Halk Otobüsü şoförleri) eğitiyoruz. 'Teypler kaldırılacak, tespih olmayacak, maşallah yazısı olmayacak’ dedik. Zor olacak ama olacak. Hayatında kravat takmamış adama biz zorla kravat taktırıyoruz” diyerek, yaşanan sıkıntıların geçici olduğunu bildirdi.

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Özel Halk Otobüsleri ile toplu ulaşım araçlarında kabus gibi bir süreç yaşandı. Şikayetler ardı ardına gelirken MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, konuyla ilgili eğitim süreçlerini anlattı. Tamgacı, “MOTAŞ’a yeni katılan arkadaşlarımızı (Özel Halk Otobüsü şoförleri) eğitiyoruz. 'Teypler kaldırılacak, tespih olmayacak, maşallah yazısı olmayacak’ dedik. Zor olacak ama olacak. Hayatında kravat takmamış adama biz zorla kravat taktırıyoruz” diyerek, yaşanan sıkıntıların geçici olduğunu bildirdi.

busabahh
busabahh
22 Mart 2018 Perşembe 10:33
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MOTAŞ’a gelen şikayetleri değerlendiren MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, şoförlerin eğitimine dikkat çekti. Tamgacı, “Eğitilmeye hepimizin ihtiyacı var. Sadece şoförlerimizin değil, toplum olarak da, toplu taşımada da bazı şeyler yeni yeni oturuyor” dedi.

MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, özel halk otobüs şoförlerine yönelik yapılan şikayetleri değerlendirdi. Eğitime dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulunan Tamgacı, BUSABAH gazetesine konuştu.

İşlerinin bir sevda işi olduğunun altını çizen Tamgacı, insanların sorunlarıyla uğraşmanın ve onların yarasına bir merhem olmanın gerekliliğini dile getirdi.

ÇOK TEŞEKKÜR ALAN BİR KURUMUZ

Gelen şikayetleri yabana atmadıklarını ifade eden Tamgacı, “Bize öyle eleştiriler var ki! MOTAŞ, 150 bine yakın yolcu taşıyor. Günde 100-200 şikayet geliyor. Bunları yabana atmıyoruz. Ama inanın biz daha çok teşekkür alan kurumuz. Özellikle yaşlılar tarafından. Bizi mutlu eden de o. Yaşlının 'Allah razı olsun' demesi beni mutlu ediyor. Bazı özel yolcularımız var ve cuma günlerini hiç aksatmazlar. 'Allah razı olsun' derler. Biz yarı bir devlet kurumuyuz. Bu yüzden heyecanlı durmamız gerekir” diye konuştu.

BİZİM ŞOFÖRLERİMİZ BİZİM İNSANIMIZ

Şoförlerin bu toplumun dışında olan birileri olmadığını dile getiren Tamgacı, “Her kurumun asli görevi varken bir de yan görevleri var. Bunlardan birisi de eğitimdir. Bizim şoförlerimiz bizim insanımız; benim kardeşim, senin abin, öbürünün kızı. Dolayısıyla bu toplumun dışında olan birileri değil. Bazı şartlar insanları zaman içinde bir yerlere savurur. Tabi bizim kurumsal anlamda biraz daha ciddiyetimiz, otoriterimiz var. Ben diğer illeri bilen birisi olarak söylüyorum. Özel halk otobüsleri yıllarca minibüsçülük yapmış, yıllarca servisçilik yapmış. Şimdi de MOTAŞ'a yenikatılan arkadaşlarımıza öğreteceğiz. Şu an biz kurallara uyduruyoruz. Biz zaten söyledik. 'Teypler kaldırılacak' dedik. Eğiteceğiz. Zor olacak ama olacak. Mesela tespih olmayacak. 'Maşallah' yazısı olmayacak. Bunlara karşı olduğumuzdan değil ancak kurumsal bir kimlik kazanılması için bunları eğiteceğiz” şeklinde konuştu.

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Eğitime dikkat çeken Tamgacı, şunları dile getirdi:

“Hayatında kravat takmamış adama biz zorla taktırıyoruz. Bütün araçlarda kameralar var ve biz bunları uzaktan kameralı yönetim sistemi dediğimiz sistemle takip etmeye başladık. Bu yıl içinde onu yapıyoruz. Sesini de dinliyoruz. Acil bir ihtiyaç olduğunda telsiz koyarak dinliyoruz. Şimdi bunlara da koyacağız. Dolayısıyla cep telefonları ile amirimle konuştum bahaneleri de olmayacak. Şu anda yolcuya kötü davrananlar olmasın diye bir çalışmamız da var. Eğitim ekibi gördük ve sosyolog arkadaşlar var. Bunlar halkla iletişim kurmak için eğitim veriyorlar. Bir şekilde eğiteceğiz. Ben 300 adamın her anını takip edemiyorum. Bazen güzergaha uymuyor, kurallara uymuyorlar. Vatandaştan gelen şikayete ben şikayet olarak bakmıyorum. Benim gözüm, denetçim olarak bakıyorum. Böyle olunca da çözüyorum. Bu insanlar bizim insanımız ve eğiteceğiz. Ben zor olacağını düşünmüyorum. Ama eğitilmeye hepimizin ihtiyacı var. Sadece şoförlerimizin değil, toplum olarak da toplu taşımada da bazı şeyler yeni yeni oturuyor.”

MUTLU SARIGÜL-TÜRKAN YILDIZ   - Busabah Gazetesi 

Son Güncelleme: 22.03.2018 13:08
Anahtar Kelimeler:
MOTAŞMalatyaÖzel Halk Otobüsü şoförleriEnver Sedat TamgacıToplu Ulaşım
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